CONTİNENTAL, REKLAM FİLMİNDE TÜRKİYE'Yİ HARİTADAN SİLDİ
Alman lastik firması Continental, son yayınladığı reklam filminde görünen haritada büyük bir ayıba imza attı. Şirketin kullandığı haritada Türkiye'nin bulunduğu yerde Akdeniz görünüyor.
Dünyaca ünlü Alman lastik firması Continental skandala imza atarak, son yayınladığı reklam filminde yer alan haritadan Türkiye'yi sildi. Türkiye'nin sınırlarının büyük bir bölümünü kaldırıp, tüm bölgeyi deniz olarak gösteren Continental'ın hangi sebeple böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.
TÜRKİYE YERİNE AKDENİZ GÖRÜNÜYOR
Powertraing isimli teknolojinin tanıtım videosunda yer alan haritada, diğer tüm ülkeler görünürken Türkiye yerinde Akdeniz görünüyor.
Harita üzerinde Powertrain'in aktif olarak bulunduğu ülkeler gösteriliyor. Bu ülkelerin gösterildiği sırada ise skandal harita görünüyor.
CONTİNENAL ÖZÜR DİLEDİ
Continental'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg'i 77-69 Yendi
- Fenerbahçe'yi Reddeden Lucas Perez, Takımı Deportivo'da İstenmeyen Adam Oldu
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Bazı Maçların Ertelenmesi Lazım
- Evkur Yeni Malatyaspor, Evinde Kasımpaşa'yla Beraberliğe Razı Oldu: 1-1
- Tarihin En Soğuk Kış Olimpiyatları Açılış Töreniyle Başlıyor
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar