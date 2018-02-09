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Continental, Reklam Filminde Türkiye'yi Haritadan Sildi
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Continental, Reklam Filminde Türkiye'yi Haritadan Sildi

CONTİNENTAL, REKLAM FİLMİNDE TÜRKİYE'Yİ HARİTADAN SİLDİ

Alman lastik firması Continental, son yayınladığı reklam filminde görünen haritada büyük bir ayıba imza attı. Şirketin kullandığı haritada Türkiye'nin bulunduğu yerde Akdeniz görünüyor.

Tarih : 09 Şubat 2018, 15:40
Puan Ver : Continental, Reklam Filminde Türkiye'yi Haritadan Sildi(6/10)2

Dünyaca ünlü Alman lastik firması Continental skandala imza atarak, son yayınladığı reklam filminde yer alan haritadan Türkiye'yi sildi. Türkiye'nin sınırlarının büyük bir bölümünü kaldırıp, tüm bölgeyi deniz olarak gösteren Continental'ın hangi sebeple böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

TÜRKİYE YERİNE AKDENİZ GÖRÜNÜYOR

Powertraing isimli teknolojinin tanıtım videosunda yer alan haritada, diğer tüm ülkeler görünürken Türkiye yerinde Akdeniz görünüyor.

Harita üzerinde Powertrain'in aktif olarak bulunduğu ülkeler gösteriliyor. Bu ülkelerin gösterildiği sırada ise skandal harita görünüyor.

CONTİNENAL ÖZÜR DİLEDİ

Continental'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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