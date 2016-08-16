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conte son dakikada güldü

CONTE SON DAKİKADA GÜLDÜ

Antonio Conte yönetiminde Premier Lig'deki ilk maçına West Ham United karşısında çıkan Chelsea, Slaven Bilic'in öğrencilerini son dakikalarda devirdi.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 11:01
Puan Ver : Conte Son Dakikada Güldü(0/10)


 İtalya Milli Takımı'nda başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdikten sonra Chelsea'deki görevine başlayan Antonio Conte, Premier Lig serüvenine üç puanla başladı: 2-1



Ligin ilk haftasında West Ham United'ı Stamford Bridge'de konuk eden Maviler, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen pozisyon bulmakta zorlandı. Golsüz biten ilk yarının 35. dakikasında West Ham'da sakatlanan Andre Ayew'in yerine Beşiktaş'tan kiralanan Gökhan Töre oyuna girdi.



Chelsea ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Eden Hazard skoru 1-0 yaptı. Golün ardından Byram ve Payet'i oyuna alarak tabelayı eşitlemeye çalışan Bilic, 77. dakikada Collins'in attığı gole hedefine ulaştı.West Ham'ın golünün ardından sessizliğe gömülen Stamford Bridge, 89. dakikada Diego Costa'nın golüyle ayağa kalktı. Chelsea formasıyla 33. Premier Lig golünü atan İspanyol santrafor bu golle maçın skorunu belirlemiş oldu: 2-1








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