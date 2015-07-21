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comic con 2015'te cosplay rüzgarı

COMİC CON 2015'TE COSPLAY RÜZGARI

Comic Con, aslında çizgi roman hayranları için ortaya çıkan ve çizgi roman endüstrisinin bir araya geldiği bir fuar olarak yola başlamıştı ancak zaman içinde, video oyunlarının ve dizi filmlerin de dahil olduğu toptan bir eğlence fuarına dönüştü.

Tarih : 21 Temmuz 2015, 10:28
Puan Ver : Comic Con 2015'te Cosplay Rüzgarı(7/10)9


Comic Con, aslında çizgi roman hayranları için ortaya çıkan ve çizgi roman endüstrisinin bir araya geldiği bir fuar olarak yola başlamıştı ancak zaman içinde, video oyunlarının ve dizi filmlerin de dahil olduğu toptan bir eğlence fuarına dönüştü.



Ancak yine de, sıradan bir eğlence fuarı değil, çizgi romanlara, video oyunlarına ve dizi filmlere fazlasıyla meraklı kitlenin ilgi gösterdiği, firmaların da en büyük duyurularını yaparak takipçilerini heyecanlandırdığı önemli bir fuar olarak her yıl merakla bekleniyor.



Fuardaki önemli bir ilgi kaynağı da, fuara katılan çizgi roman/video oyunu/film/dizi fanatiklerinin, cosplay kostümleri… Çok sayıda fanatik, bütün bir yıl bu fuarda hangi kıyafetleri, hangi kostümleri giyerek, hangi role bürüneceklerini düşünerek geçiriyorlar. Mythbuster programının takipçileri de, programın ünlü sunucusunun bu fuara Ailen filmindeki astronotların kıyafetiyle katılmak için büyük hazırlık yaptığını, özel kıyafet hazırladığını ve fuarda saatlerce kıyafetiyle dolaşarak şov yaptığını hatırlayacaklardır.



Tüm dünyadaki meraklıları için önemli bir etkinlik olan Comic Con'un bu yılki ayağında da yine cos play kıyafetleri büyük ilgi topladı. Çok sayıda meraklı, özel hazırlanmış kıyafetleriyle fuar boyunca gezinerek fotoğraf çektirdi, röportajlar verdi, ilgi topladı ve şovun önemli bir parçası oldu.



İşte Comic Con 2015 fuarında bu yıl en çok dikkat çeken, en ilginç cos play kostümleri…








Etiketler: Comic  Con  2015  Te  Cosplay  Rüzgarı    haber

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