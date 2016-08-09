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çolpan ilhan 80 yaşında

ÇOLPAN İLHAN 80 YAŞINDA

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncu Çolpan İlhan, ailesi ve sanatçı arkadaşlarının katılımıyla, 80. yaş gününde mezarı başında anıldı.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 09:22
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Çolpan İlhan'ın oğlu Kerem Alışık, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki tören öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesine karşı çok yoğun ve ağır bir özlem duymaya devam ettiğini söyledi.



Özleme duygusunun çaresiz bir duygu olduğunu belirten Alışık, şöyle konuştu:

"Annemi her zaman ailenin kahramanı olarak gördüm. Annem çok güçlü, dirençli, çok sağlam, kalabalık kadınlar grubunun tek başına bir Çolpan İlhan'ıydı. Onun için annem her zaman bir güç simgesiydi. Mücadele ölçüsü simgesiydi. Çok ince ve narin bağla bağlıydı ama hiç kopmayacak bir bağdı. Çok güçlü ama bir o kadar da narin, zarif ve inceydi. Hepimizde çok büyük emekleri var. Bize adanmış bir ömrü var. Bugün de burada doğum gününü kutlamak için, tekrar şükran, minnet duygularımızı iletmek için burada bulunuyoruz."



 Senarist Safa Önal da anma töreninde, İlhan'ın güzel bir hayat yaşadığını ve çevresine de güzel bir hayat yaşattığını dile getirdi.








Etiketler: Çolpan  İlhan  80  Yaşında    haber

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