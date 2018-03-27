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Çölde vaha gibi! Bu tren istasyonu sosyal medyanın ilgi odağı oldu

ÇÖLDE VAHA GİBİ! BU TREN İSTASYONU SOSYAL MEDYANIN İLGİ ODAĞI OLDU

Kars'ta bulunan Benli Ahmet İstasyonu'nun havadan çekilmiş fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çölde bir vaha gibi görünen istasyon görenleri kendine hayran bırakıyor.

Tarih : 27 Mart 2018, 15:40
Puan Ver : Çölde Vaha Gibi! Bu Tren İstasyonu Sosyal Medyanın İlgi Odağı Oldu(8/10)4

Kars'ta bulunan ve boş arazinin ortasında etrafı çam ağaçlarıyla çevrilmiş olan bu istasyonun ilk kez 1969 yılında rayların karlardan korunması için demiryolları tarafından ağaçlandırıldığı ortaya çıktı. Bu zamana kadar 14 bin çam fidanı dikilen istasyon çevresi çölde bir vahayı andırıyor.

ARTIK KULLANILMASA DA GÖRSEL BİR ZİYAFET VADEDİYOR

İstasyonda 7 yıl şeflik yapan Hikmet Yılmaz, ağaçların özenle korunduğunu anlatıyor. "7 yıl boyunca buradaki çamlardan birinin bile burnu kanamadı" diyen Yılmaz, köylülerin de bu konuda çok duyarlı olduğundan bahsediyor. 82 dönüm arazinin ağaçlarla çevrili olduğu istasyon artık hizmet vermiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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