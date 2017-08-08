ÇÖL SICAKLARI, KIZILIRMAK'IN BİR KOLU OLAN KORU NEHRİNİ KURUTTU
Sivas'ın Hafik ilçesinden geçen Kızılırmak'ın kollarından biri olan Koru nehri aşırı sıcaklardan dolayı kurudu.
Sivas'ın Hafik ilçesinden geçen uzunluğu yaklaşık 5 kilometreyi bulan Kızılırmak'ın kollarından biri olan Koru nehri çöl sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasının ardından kurudu. Gözle görülebilecek derecede kuraklık yaşanan nehrin her yıl Ağustos ayında kuruduğu öğrenildi. Nehrin kuruması nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar hayvanlarını sulamada sıkıntı çekmeye başladı.
ÇÖL SICAKLARI NEHRİ KURUTTU
Hafik'te yaşayan çoban Baha Baki Koçak aşırı sıcakların etkisini gösterdiğini belirterek,"Burada babam buğday alım, satımı yapıyor. Hayvan yemleri ile uğraşıyor. Bu yıl geçen yıla göre daha çok sıcak olması nehri kuruttu. Geçen sene buralar baya bir gür akıyordu. Kış aylarında bu nehir coşuyor. Tarlaların olduğu yere kadar su seviyesi yükseliyor. Nehir coşkun olduğundan yaklaşılmıyor" dedi."HER TEMMUZ AYINDA BU NEHİR KURUR"
Saadettin Çaldıran ise nehrin her yıl bu aylarda kuruduğunu söyleyerek, "Temmuz aylarında genelde her sene bu nehir kurur. Hayvanlar susuz kalıyor. Genelde evde sulamak zorunda kalıyoruz. Her sene olan bir şey bu bizim iklimimizden kaynaklanan bir şey. Bir barajımız var. Yetkililer su bırakırsa hayvanlarımız su içiyor yoksa kurak geçiyor" şeklinde konuştu."YAĞMURLARIN AZ OLUŞUNDAN KURUDU"
Adem Aytan da nehrin yağışların az olması nedeniyle kuruduğunu belirterek, "Yağmurların az oluşundan kurudu. Yoksa kurumazdı. Hayvanları sulama açısından zorluk yaşıyoruz. Devlet sulama işlerine ait sulamalardan hayvanlarımızı suluyoruz. Buradan sulayamıyoruz. Kışın nehir coşkun aktığından dolayı hayvanlarımızı buradan suluyoruz. Su olduğundan bizim açımızdan kolay oluyor. İnsanlar su olursa nehir kenarında piknik yapıyorlar. Su olmadı mı kimse olmuyor. Bu sene çok kurudu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar