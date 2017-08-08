Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Çöl Sıcakları, Kızılırmak'ın Bir Kolu Olan Koru Nehrini Kuruttu

ÇÖL SICAKLARI, KIZILIRMAK'IN BİR KOLU OLAN KORU NEHRİNİ KURUTTU

Sivas'ın Hafik ilçesinden geçen Kızılırmak'ın kollarından biri olan Koru nehri aşırı sıcaklardan dolayı kurudu.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Çöl Sıcakları, Kızılırmak'ın Bir Kolu Olan Koru Nehrini Kuruttu(6/10)2

Sivas'ın Hafik ilçesinden geçen uzunluğu yaklaşık 5 kilometreyi bulan Kızılırmak'ın kollarından biri olan Koru nehri çöl sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasının ardından kurudu. Gözle görülebilecek derecede kuraklık yaşanan nehrin her yıl Ağustos ayında kuruduğu öğrenildi. Nehrin kuruması nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar hayvanlarını sulamada sıkıntı çekmeye başladı.

ÇÖL SICAKLARI NEHRİ KURUTTU

Hafik'te yaşayan çoban Baha Baki Koçak aşırı sıcakların etkisini gösterdiğini belirterek,"Burada babam buğday alım, satımı yapıyor. Hayvan yemleri ile uğraşıyor. Bu yıl geçen yıla göre daha çok sıcak olması nehri kuruttu. Geçen sene buralar baya bir gür akıyordu. Kış aylarında bu nehir coşuyor. Tarlaların olduğu yere kadar su seviyesi yükseliyor. Nehir coşkun olduğundan yaklaşılmıyor" dedi."HER TEMMUZ AYINDA BU NEHİR KURUR"

Saadettin Çaldıran ise nehrin her yıl bu aylarda kuruduğunu söyleyerek, "Temmuz aylarında genelde her sene bu nehir kurur. Hayvanlar susuz kalıyor. Genelde evde sulamak zorunda kalıyoruz. Her sene olan bir şey bu bizim iklimimizden kaynaklanan bir şey. Bir barajımız var. Yetkililer su bırakırsa hayvanlarımız su içiyor yoksa kurak geçiyor" şeklinde konuştu."YAĞMURLARIN AZ OLUŞUNDAN KURUDU"

Adem Aytan da nehrin yağışların az olması nedeniyle kuruduğunu belirterek, "Yağmurların az oluşundan kurudu. Yoksa kurumazdı. Hayvanları sulama açısından zorluk yaşıyoruz. Devlet sulama işlerine ait sulamalardan hayvanlarımızı suluyoruz. Buradan sulayamıyoruz. Kışın nehir coşkun aktığından dolayı hayvanlarımızı buradan suluyoruz. Su olduğundan bizim açımızdan kolay oluyor. İnsanlar su olursa nehir kenarında piknik yapıyorlar. Su olmadı mı kimse olmuyor. Bu sene çok kurudu" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çöl  Sıcakları  Kızılırmak  In  Bir  Kolu  Olan  Koru  Nehrini  Kuruttu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER