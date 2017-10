Sivas'ın Hafik ilçesinden geçen uzunluğu yaklaşık 5 kilometreyi bulan Kızılırmak'ın kollarından biri olan Koru nehri çöl sıcaklarının etkisiyle hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasının ardından kurudu. Gözle görülebilecek derecede kuraklık yaşanan nehrin her yıl Ağustos ayında kuruduğu öğrenildi. Nehrin kuruması nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar hayvanlarını sulamada sıkıntı çekmeye başladı.

ÇÖL SICAKLARI NEHRİ KURUTTU

Hafik'te yaşayan çoban Baha Baki Koçak aşırı sıcakların etkisini gösterdiğini belirterek,"Burada babam buğday alım, satımı yapıyor. Hayvan yemleri ile uğraşıyor. Bu yıl geçen yıla göre daha çok sıcak olması nehri kuruttu. Geçen sene buralar baya bir gür akıyordu. Kış aylarında bu nehir coşuyor. Tarlaların olduğu yere kadar su seviyesi yükseliyor. Nehir coşkun olduğundan yaklaşılmıyor" dedi."HER TEMMUZ AYINDA BU NEHİR KURUR"

Saadettin Çaldıran ise nehrin her yıl bu aylarda kuruduğunu söyleyerek, "Temmuz aylarında genelde her sene bu nehir kurur. Hayvanlar susuz kalıyor. Genelde evde sulamak zorunda kalıyoruz. Her sene olan bir şey bu bizim iklimimizden kaynaklanan bir şey. Bir barajımız var. Yetkililer su bırakırsa hayvanlarımız su içiyor yoksa kurak geçiyor" şeklinde konuştu."YAĞMURLARIN AZ OLUŞUNDAN KURUDU"

Adem Aytan da nehrin yağışların az olması nedeniyle kuruduğunu belirterek, "Yağmurların az oluşundan kurudu. Yoksa kurumazdı. Hayvanları sulama açısından zorluk yaşıyoruz. Devlet sulama işlerine ait sulamalardan hayvanlarımızı suluyoruz. Buradan sulayamıyoruz. Kışın nehir coşkun aktığından dolayı hayvanlarımızı buradan suluyoruz. Su olduğundan bizim açımızdan kolay oluyor. İnsanlar su olursa nehir kenarında piknik yapıyorlar. Su olmadı mı kimse olmuyor. Bu sene çok kurudu" ifadelerini kullandı.

