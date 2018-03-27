İstanbul'da 27 Şubat'ta Ayazağa Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven çökmüş, onlarca yolcu yuvarlanmış bir yolcu ise boşluğa düşmüştü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İBB, uyarı levhası bulunduğunu açıklamıştı. Yaralanan yolcu ise bir uyarı tabelası görmediğini, davacı olacağını söyledi.

"HERHANGİ BİR UYARI LEVHASI YOKTU"

Davacı olacağını belirten Ali Erik, "Metroya yöneldim ilk adımla birlikte bir hareketlilik oldu. Herhangi bir uyarıcı levha yoktu. Görüntüleri gördükten sonra etrafa tutunmaya çalıştım. Merdivene adım atar atmaz bir boşluk oldu içine düştüm diye hatırlıyorum.

"KOLUM SIKIŞINCA MERDİVEN DURDU"

İçine düştükten sonra 5-6 basamak aşağıya doğru sürüklendim. Vücuda darbe aldım sonrasında sol kolumun sıkışmasıyla birlikte merdiven durdu. Uyarıcı levha vardı diyorlar. Uyarıcı levha yoktu.

"KATLİAM OLABİLİRDİ, DAVA AÇACAĞIM"

Önümde bir çok insan vardı. Katliam dahi olabilirdi, merdiven tamamen açılsaydı. Maddi anlamda değil ama insan hayatı bu kadar basit olmamalı. O nedenle hukuksal sürece gitmeyi düşünüyorum."

(Kaynak: NTV)

Kaynak: haberinburada