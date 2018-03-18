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Çöken istinat duvarı 6 aracı hurdaya çevirdi, binalar boşaltıldı

ÇÖKEN İSTİNAT DUVARI 6 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ, BİNALAR BOŞALTILDI

Beşiktaş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki 6 araç çöken duvarın altında kalırken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tarih : 18 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Çöken İstinat Duvarı 6 Aracı Hurdaya Çevirdi, Binalar Boşaltıldı(8/10)4

Beşiktaş'ta 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İSTİNAT DUVARI 6 OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Beşiktaş'ta 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken 2 otomobil moloz ve toprak yığınlarının altında kaldı.

2 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

4 otomobil de ise maddi hasar meydana geldi. Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri olayı polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri yıkılan alanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İki katlı bina ise güvenlik nedeniyle tahliye edilerek mühürlendi.

"TEK TESELLİMİZ ÖLEN YA DA YARALANANIN OLMAMASI"

Gürültüyle sokağa çıkan mahalle sakini Cengiz Tatlıadım " Sabah saat 08.30 gibi büyük bir gürültüyle uyandık. Mevcut istinat duvarı kendi kendine çökmüş. Dün bir arkadaşımız duvarda çatlaklar var diye belediyeye başvuruda bulunmuş.

Bugün belediye ekipleri gelerek tespit yapacaklardı. Ancak duvar tespit yapılmadan çöktü. Tek tesellimiz ölen yada yaralananın olmaması. Bir araç tamamen moloz altında kalırken 5 araçta da maddi hasar meydana geldi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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