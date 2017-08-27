Çorlu'da 6 kişilik bir ailenin neredeyse hepsi çöken evin, tek ayakta kalan 20 metrekarelik odasında yaşama tutunma çabaları kameralara yansıdı.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Sarıtaş Sokak üzerinde bulunan bir odasının çatısı çöken, diğer odanın da çatısı çökmek üzere bulunan tek katlı gecekonduda 47 yaşındaki Murat Keskinler, eşi 3 çocuğu ve kayınvalidesi ile yaşam mücadelesi veriyor.

GİDECEK BAŞKA YERLERİ YOK

Keskinler, ölüm tehlikesine karşın gidecek yerleri olmadığı için evde yaşamak zorunda bulunduklarını belirterek, yardım çağrısında bulundu.

YAKLAŞIK 1 YILDIR İŞSİZ

Çorlu'da çeşitli fabrikalarda işçi olarak çalışan ve son 1 yıldır da işsiz olan Murat Keskinler, tehlike yaratan evde eşi Fehime, çocukları ilkokul öğrencisi Sülbiye (7), ortaokul öğrencisi Emirhan(11), konuşma bozukluğu nedeniyle özel rehabilitasyon merkezine giden Halil İbrahim(4) ve kayınvalidesi Gülümser Özmen ile birlikte yaşıyor.Çökmeler nedeniyle evinde 20 metrekarelik tek odasında yaşamak zorunda kalan aileye mahalle sakinleri destek oluyor. Yazın havaların iyi olması nedeniyle idare ettiklerini söyleyen Murat Keskinler, kışın kar ve dondurucu soğuk havalarda ne yapacaklarını bilmediklerini anlattı.

"6 KİŞİ AYNI ODADA KALIYORUZ ÇÜNKÜ DİĞER ODANIN DA ÇÖKME TEHLİKESİ VAR"

Kayınvalidesi Gülümser Özmen'in kızları Sülbiye ile bir süreliğine Edirne'deki yakınlarının yanına gitmek zorunda kaldığını belirten baba Keskinler, "Evin bir tarafı çöktü, diğer odanın çatısı da çökme tehlikesi var. Üç çocuk eşim ben birde kayınvalidem 6 kişi aynı odada kalıyoruz. Her an çatı üzerimize çökecek diye korku içindeyiz. Yağmur yağdığı zaman içerisi su oluyor.

"EV ÇÖKER DİYE ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKAMIYORUM, ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

"Bu şekilde çok mağduruz. Herhangi yapacak bir şey var ise yardım istiyoruz. Çocuklar okula başlayacaklar. Evin çökmesinde korktuğum için çocukları yalnız bırakamıyorum. İş arıyorum bulursam da çalışmak istiyorum" dedi.

"GECE OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Evlerinin yıkılmasından dolayı altında kalmaktan korkuttuklarını belirten Fehime Keskinler, "Ev yıkılıyor, altında kalabiliriz. Korku içindeyiz. Yardım istiyoruz, gidecek bir yerimiz yok. Gece olmasını hiç istemiyorum." dedi.

Kaynak: haberinburada