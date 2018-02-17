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Çok tehlikeli Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

ÇOK TEHLİKELİ SURİYE İDDİASI: ÖNCÜ BİRLİKLER AFRİN'E GİRDİ!

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu, Esad güçlerinin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolündeki Afrin'e öncü birlik gönderdiğini iddia etti.

Tarih : 17 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Çok Tehlikeli Suriye İddiası: Öncü Birlikler Afrin'e Girdi!(8/10)4

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunda yer alan iddiaya göre Esad güçleri gözlemde bulunmak içi terör örgütü YPG/PYD kontrolündeki Afrin'e girdi. Kanalın bölge muhabirlerine dayandırdığı haberinde Suriye ordusu Afrin'e terör örgütü YPG'ye destek vermek için asker konuşlandıracağı öne sürüldü.

RUS HABER AJANSI DA DUYURMUŞTU

Rusya'nın resmi RİA haber ajansı, Esad ile terör örgütü PYD arasında varılan anlaşma uyarınca, Suriye ordusunun önümüzdeki günlerde Afrin'e gireceklerini duyurmuştu. Daha sonra anlaşmaya varılamadığı iddiaları basında yer almıştı.

Haberde, "Afrin bölgesinin Türkiye sınırına kadar olan toprakları Şam kuvvetleri denetimine teslim edilecek. Suriye ordu birliklerinin Afrin bölgesi denetimini teslim alma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak" denilmişti.

ABD YÖNETİMİ YORUM YAPMADI

ABD yönetimi konuyla ilgili yorum yapmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye masası, Afrin bölgesindeki PYD ile Şam rejimi arasında anlaşmaya varıldığına dair ellerinde hiçbir bilgi bulunmadığını söylemekle yetindi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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