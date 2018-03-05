ÇOK TARTIŞILAN POZİSYONA PİERO NOKTA KOYDU
beIN Sports'un pierosuna göre Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde Mehmet Topal, 13 cm ile ofsayt konumunda bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, ligin 24. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 kaybederken Roberto Soldado'nun sayılmayan golünde ofsayt olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.
beIN Sports'un pierosuna göre İspanyol golcü Soldado'nun ağlara gönderdiği top öncesinde Mehmet Topal 13 cm ile ofsayt konumunda bulunuyor.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Kaynak: haberinburada
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