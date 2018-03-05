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Çok tartışılan pozisyona piero nokta koydu

ÇOK TARTIŞILAN POZİSYONA PİERO NOKTA KOYDU

beIN Sports'un pierosuna göre Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde Mehmet Topal, 13 cm ile ofsayt konumunda bulunuyor.

Tarih : 05 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Çok Tartışılan Pozisyona Piero Nokta Koydu(6/10)2

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, ligin 24. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 kaybederken Roberto Soldado'nun sayılmayan golünde ofsayt olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.

beIN Sports'un pierosuna göre İspanyol golcü Soldado'nun ağlara gönderdiği top öncesinde Mehmet Topal 13 cm ile ofsayt konumunda bulunuyor.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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