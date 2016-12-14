O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çok tartışılan başkandan cinayet itirafı!

ÇOK TARTIŞILAN BAŞKANDAN CİNAYET İTİRAFI!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Davao Belediye Başkanı olduğu dönemde suçluları bizzat kendisinin öldürdüğünü söyledi

Tarih : 14 Aralık 2016, 15:19
Puan Ver : Çok Tartışılan Başkandan Cinayet İtirafı!(6/10)7


Uyuşturucu savaşları ve polisin uyuşturucu çetelerine yönelik infazlarıyla gündeme gelen Filipinler'de devlet başkanı Rodrigo Duterte daha önce suçluları bizzat kendi elleriyle öldürdüğünü açıkladı.



Davao Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili konuşan Duterte, "Davao'da bu işi bizzat kendi ellerimle yapıyordum. Bunu polislere 'ben yapıyorsam, siz neden yapamayasınız' demek için yaptım." ifadelerini kullandı.



20 yıl belediye başkanlığı yaptığı Davao'da sık sık motorsikletiyle dolaştığını söyleyen Duterte, "Motorsikletimle şehri dolaşıyordum. Sokaklarda devriye atarak, bela arıyordum. Bana meydan okuyacak birilerini arıyordum ki, onları öldürebileyim." şeklinde konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Çok  Tartışılan  Başkandan  Cinayet  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER