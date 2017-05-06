Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

çok şükür allah'a emaneti geri aldım

ÇOK ŞÜKÜR ALLAH'A EMANETİ GERİ ALDIM

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, naklen izlediği Taha'yı sıcağı sıcağına tebrik etti.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 09:50
Puan Ver : Çok Şükür Allah'a Emaneti Geri Aldım(9/10)10


TAHA, tarihi madalya sonrası, "Ayağımda tarak kemiğimde kırık var. Ağrı kesiciyle güreştim. Çok şükür Allah'a emaneti geri aldım. Şu an son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonuyum. Bundan sonraki hedefim, üçüncü dünya şampiyonluğu. Daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları geliyor. İkinci kez olimpiyat şampiyonu olup, kırabildiğim kadar rekor kırmak istiyorum" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, naklen izlediği Taha'yı sıcağı sıcağına tebrik etti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Çok  Şükür  Allah  A  Emaneti  Geri  Aldım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER