ÇOK ŞÜKÜR ALLAH'A EMANETİ GERİ ALDIM
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, naklen izlediği Taha'yı sıcağı sıcağına tebrik etti.
TAHA, tarihi madalya sonrası, "Ayağımda tarak kemiğimde kırık var. Ağrı kesiciyle güreştim. Çok şükür Allah'a emaneti geri aldım. Şu an son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonuyum. Bundan sonraki hedefim, üçüncü dünya şampiyonluğu. Daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları geliyor. İkinci kez olimpiyat şampiyonu olup, kırabildiğim kadar rekor kırmak istiyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, naklen izlediği Taha'yı sıcağı sıcağına tebrik etti.
kaynak:sabah
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