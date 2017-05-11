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çok kullanılan ağrı kesici o ölümcül hastalığa sebep

ÇOK KULLANILAN AĞRI KESİCİ O ÖLÜMCÜL HASTALIĞA SEBEP

Yeni bir araştırma, yüksek dozda ağrı kesici kullanımı ile kalp krizi arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:28
Puan Ver : Çok Kullanılan Ağrı Kesici O Ölümcül Hastalığa Sebep(8/10)8


Yapılan yeni bir araştırma, yüksek dozda ağrı kesici kullanımı ile kalp krizi arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu.



446 BİN 763 KİŞİNİN SAĞLIK VERİLERİ İNCELENDİ



BBC Türkçe'de yer alan habere göre; tıp alanında dünyanın en önemli yayınları arasında yer alan BMJ'de yayımlanan araştırmada, Kanada, Finlandiya ve İngiltere'den 446 bin 763 kişinin sağlık verileri incelendi.



Araştırmaya imza atan uluslararası bilim insanları, reçeteli "non steroidal antienflamatuar ilaçlar" (NSAI) kullanan kişilerin sağlık durumlarına odaklandı.



Araştırmada, kalp krizi riskinin en yüksek olduğu dönem, ağrı kesici kullanımının ilk 30 günü olarak tanımlandı. Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar, tıp biliminde ağrı, ateş ve enflamasyonu azaltan ilaçların genel adı olarak kullanılıyor. Bu ilaçların adında benzer etkilere sahip olan kortizondan ayrıştırmak için "non-steroidal" ifadesi yer alıyor.



 



kaynak:habertürk



 



 








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