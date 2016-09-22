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çok konuşulan kulaklık dönüştürücü satışa çıkıyor!

ÇOK KONUŞULAN KULAKLIK DÖNÜŞTÜRÜCÜ SATIŞA ÇIKIYOR!

Yeni iPhone modellerinde kulaklık girişinin kaldırılmasıyla 3.5 mm kulaklık girişini Lightning portuna dönüştüren adaptör satışa çıkıyor. İşte detaylar.

Tarih : 22 Eylül 2016, 11:13
Puan Ver : Çok Konuşulan Kulaklık Dönüştürücü Satışa Çıkıyor!(0/10)


Yeni iPhone modellerinde kulaklık girişinin kaldırılmasıyla 3.5 mm kulaklık girişini Lightning portuna dönüştüren adaptör satışa çıkıyor. İşte detaylar.



 



Apple bu yıl duyurulan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde endüstri standardı haline gelen 3.5 mm kulaklık yuvasını kaldırdı. Onun yerine firma kutu içeriğinden Lightning portlu bir kulaklık sunacak. EarPods kulaklıklar bundan böyle Lightning ile birlikte çalışacak. Ancak kutu içeriğindeki tek fark bu değil.



Kulaklığı Lightning portuna dönüştüren adaptör!



Apple aynı zamanda yeni iPhone 7 modellerinin kutu içeriğinde 3.5 mm kulaklık girişini Lightning'e dönüştüren adaptöre de yer verecek. Söz konusu adaptör, eski kulaklıkları kullanmak isteyenler için önemli bir aksesuar. Örneğin AUX girişiyle telefonu otomobilinize bağlıyorsanız bu aksesuar adeta zorunlu hale geliyor. Dolayısıyla Apple şimdiden eleştirilmeye başlandı.



Ancak firma bu adaptörü dışarıdan da satacak. Daha şimdiden Lightning portlu EarPods kulaklıkar satışa çıktı. Satış fiyatı Türkiye için 109 TL olarak belirlendi. Haberimize konu olan adaptörün Türkiye fiyatı ise 29 TL olarak belirlenmiş. Söz konusu adaptör ABD'de ise 9 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Ancak Türkiye için henüz stok görünmüyor. Yeni iPhone modelleri ile birlikte satışa çıkması bekleniyor.



Uyumluluk noktasında bu yeni dönüştürücünün Lightning portu olan tüm cihazlarla çalışabileceği söyleniyor. Ancak iOS 10 şartı da bulunuyor. Yani cihazınız, 13 Eylül tarihinde iOS 10 güncellemesi alırsa, bu yeni adaptörü de kullanabilirsiniz. Adaptörün uyumlu olduğu cihazları aşağıda bulabilirsiniz.



HUAWEI P9 yeni rengiyle TÜRKİYE'DE








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