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Çoğu Alman 2 Bin Turisti Taşıyan Gemi, Bodrum Limanına Demir Attı

ÇOĞU ALMAN 2 BİN TURİSTİ TAŞIYAN GEMİ, BODRUM LİMANINA DEMİR ATTI

Çoğunluğu Alman 2 bin turisti taşıyan 'Mein Schiff 2' gemisi, 7'nci kez Bodrum Limanı'na demir attı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Çoğu Alman 2 Bin Turisti Taşıyan Gemi, Bodrum Limanına Demir Attı(7/10)3

Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Bodrum'a 7'nci seferini gerçekleştiren gemiyle, ilçeye çoğunluğu Alman 2 bin 160 turist geldi. Gemiden inen turistlerin bazıları ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıkmayı tercih ederken; bazıları ise alışveriş yapıp, ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti.

GEMİDEN İNMEDEN GÜNEŞLENENLER OLDU

Bazı turistlerin ise gemiden inmeden güneşlendiği görüldü. Turistler, Bodrum manzarası karşısında hatıra fotoğrafları da çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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