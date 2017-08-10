ÇOĞU ALMAN 2 BİN TURİSTİ TAŞIYAN GEMİ, BODRUM LİMANINA DEMİR ATTI
Çoğunluğu Alman 2 bin turisti taşıyan 'Mein Schiff 2' gemisi, 7'nci kez Bodrum Limanı'na demir attı.
Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.
ALIŞVERİŞ YAPTILAR
Bodrum'a 7'nci seferini gerçekleştiren gemiyle, ilçeye çoğunluğu Alman 2 bin 160 turist geldi. Gemiden inen turistlerin bazıları ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıkmayı tercih ederken; bazıları ise alışveriş yapıp, ilçedeki tarihi yerleri ziyaret etti.
GEMİDEN İNMEDEN GÜNEŞLENENLER OLDU
Bazı turistlerin ise gemiden inmeden güneşlendiği görüldü. Turistler, Bodrum manzarası karşısında hatıra fotoğrafları da çektirdi.
Kaynak: haberinburada
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