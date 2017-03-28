Türkiye'nin liselerarası ilk ve tek kodlama festivali CodeFest , Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) tarafından ikinci kez düzenlendi.



Türkiye'nin liselerarası ilk ve tek kodlama festivali CodeFest , Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) tarafından ikinci kez düzenlendi. Toplam 28 okuldan 100'den fazla liselinin katıldığı CodeFest 'te; Kadıköy Doğa Koleji ve Akım Koleji'nin kodlama takımı ‘Skaksjks', 6 soruyu çözerek birinci oldu



Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL)tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Türkiye'nin liseler arası ilk ve tek kodlama festivaliCodeFest , bu yıl ikinci kez bilişim alanının geleceğini belirleyecek liselileri buluşturdu. Bilişim çağının temel gereklerinden biri olan ‘kodlama' ile ilgili düzenlenen kodlama yarışması CodeFest, Üsküdar Amerikan Lisesi'nde (ÜAL),28 okuldan 100'den fazla yarışmacının katılımı ile düzenlendi.



HEM EĞİTİM HEM YARIŞMA



Güne üç saatlik bir çalıştay ile başlayan yarışmacılar; robotik, metin analizi, paralel programlama ve lamda kalkülüs hakkında eğitim görme fırsatı buldular. Çalıştaylar, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Yaklaşık üç saat süren eğitimin ardından yarışma başladı.



ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU



Yarışmacılar, 5 saat süren yarışmada 8 zorlu soruyu çözmek için kendi seçtikleri programlama dilinde algoritmalar yazdılar. Birinciolan takım Kadıköy Doğa Koleji ve Akım Koleji'nden “Skaksjks”nin üç üyesi 6 soru çözerek Macbook Air, ikinci takım Çapa Fen Lisesi ve Özel Florya Anadolu Lisesi'nden “cay_kasigi”nin üyeleri Google Chromebook, üçüncü takım İstanbul Lisesi'nden “İEL”in üyeleri ise Raspberry Pi 3 Media Center kiti kazandılar.



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