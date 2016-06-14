O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çocukta lenf bezi şişliği neyin işareti?

ÇOCUKTA LENF BEZİ ŞİŞLİĞİ NEYİN İŞARETİ?

Lösemiler ve beyin tümörlerinden sonra en sık görülen çocukluk çağı kanseri olan lenfomalar, boyunda, koltuk altında, kasıktaki lenf bezlerindeki ağrısız şişliklerle kendini belli ediyor.

Tarih : 14 Haziran 2016, 11:43
Puan Ver : Çocukta Lenf Bezi Şişliği Neyin İşareti?(8/10)5


Lenfoma, lenf bezlerinden köken alıyor ve tüm çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki gruba ayrılıyor.



Hastalığın kesin nedeni bilinmese de pestisitler, kemoterapi ilaçları, radyasyon, doğumsal ya da sonradan kazanılmış bağışıklık sistemi hastalıkları, öpücük hastalığı olarak da bilinen EBV enfeksiyonu ve organ nakli riski artırıyor.



ÇENEDE ŞİŞLİK, DİŞLERDE DÖKÜLME, YÜKSEK ATEŞE DİKKAT!



Lenfomaların en sık görüldüğü yaş grubunun 5-10 yaş arası olduğunu belirten Çocuk Onkoloğu Doç. Dr. Ahmet Demir, lenfoma belirtilerinin hastalığın tipine, yaygınlığına ve vücutta kaynaklandığı bölgeye göre değişkenlik gösterdiğini söyledi.



En önemli belirtilerden birinin çenede şişlikle birlikte azı dişlerde dökülme olduğunu aktaran Demir, ailelerin uyanık olması gereken diğer belirtileri şöyle anlattı:



“Çenedeki şişlik, enfeksiyona bağlı değilse, antibiyotik kullanımına rağmen devam ediyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Baş boyun bölgesinde en önemli belirti, lenf bezleri ve bademcikler gölgesinde ortaya çıkan lenf dokusu büyümeleridir. Ateş ve kilo kaybı diğer önemli belirtilerdir. Ateş, birçok çocukluk çağı hastalığının en sık görülen belirtisidir. Ancak ateşin 5 günden uzun sürmesi, eşlik eden karaciğer, dalak ve lenf bezi büyümesi olması durumunda lenfoma riski akılda tutulmalı ve hastalar bu açıdan değerlendirilmelidir. Kronik öksürük, nefes darlığı, boyun damarlarında genişleme de lenfoma açısından diğer uyarıcı belirtilerdir. Yanı sıra karın ağrısı, karında şişlik, bulantı, kusma, kanlı dışkı ve bağırsak düğümlenmesi lenfomaya bağlı olabilir. Özellikle 7 yaş üzerindeki çocuklarda iç içe geçerek ortaya çıkan bağırsak tıkanıklığının en sık nedeni lenfomalardır. Bahsedilen belirtiler birçok çocukluk çağı hastalıklarında da görülebilir. Belirtilerin devamlı ve giderek artar nitelikte olması durumunda mutlaka lenfoma açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.”



HODGKİN LENFOMA TANISINDA İĞNELİ BİYOPSİ KULLANILMIYOR



Tanı koymak için hastanın şikayetleri ve hastalığın öyküsü dinlendikten sonra ayrıntılı bir muayene yapıldığını belirten Prof. Demir, “Hodgkin dışı lenfomalarda kesin tanı biyopsi materyalinin patolojik olarak incelenmesiyle konulur. Akciğer zarlarında veya karın boşluğunda sıvı varsa buradan alınan örnek sıvının özel boyamalarla hazırlanan yaymanın incelenmesiyle de tanı konulabilir. Ciltte tutulum varsa lenfoma tanısını cilt biyopsisiyle koymak mümkündür. Hodgkin lenfomada ise tanı, bir lenf nodunun bütün olarak çıkarılarak patolojik inceleme yapılmasıyla konulmaktadır. Hodgkin lenfoma tanısında iğne biyopsilerinin yeri yoktur” dedi.



TEDİVE BAŞARININ YOLU ERKEN TEŞHİSTEN GEÇİYOR



Prof. Demir'in verdiği bilgiye göre, lenfomalar, çoklu ilaçlardan oluşan kombine kemoterapiyle tedavi ediliyor. Cerrahi tedavi seçenekleri ise sadece tanı sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan komplikasyonların giderilmesinde kullanılıyor. Kemoterapi sırsanıda bulantı, kusma, saçlarda geçici dökülme ve kemik iliğinin baskılanması gibi yan etkiler görülüyor. Kemik iliği baskılanmasına bağlı olarak kansızlığın ortaya çıkması durumunda ise hasta yakından takip ediliyor ve gerekirse kan nakli yapılıyor.








Etiketler: Çocukta  Lenf  Bezi  Şişliği  Neyin  İşareti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER