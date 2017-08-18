Ata Sanayi'de motor ustası olarak çalışan 47 yaşındaki Hacı Mustafa Yıldızdağ, çocukları için bir araba yapmaya karar verdi. Hurdadan topladığı ve yurt dışından getirdiği malzemelerle aracını yapmaya başlayan Yıldızdağ, 6 ayda aracı kullanılabilir duruma getirdi. Yıldızdağ Go-Kart'a benzettiği aracına oğlunun ismi olan 'İnanç 001' adını verdi.

6 AYDA TAMAMLADI

Sanayide oğlu İnanç ile birlikte 4 bin liralık aracı süren Yıldızdağ, "Arabayı aslında ben 10 yıl önce oğluma söz vermiştim. Oğlum 18 yaşına geldi bir türlü yapmak nasip olmadı. Sonradan da 15 sene sonra bir oğlumuz daha olunca, ona söylemeye başladım 'oğlum sana yapacağım' diye. Diğer oğlum da 'baba bana yaptığın gibi yaparsan baya bir uzun sürer galiba' dedi, onun gazı ile yaklaşık 6 ay içerisinde boş kaldığım vakitlerde yaptım. İskeleti, karesörü, teker dizaynı her şeyi bana ait. Üstünde altı buçuk beygir var, benzinle çalışıyor. Sadece hobi amaçlı yaptım, tabi ileride yapmayı düşündüğüm bundan daha farklı ve daha gelişmiş düzeyde olacak. Şu an günümüz araçları gibi 4 tekere bağımsız süspansiyon yapacağım. Motorunu geliştirip, iç dizaynı da daha lüks olacak" dedi.

"HER ŞEYİNİ KENDİM GELİŞTİRDİM"

Aracı 4 bin liraya yaptığını belirten Yıldızdağ, "İki tane motor aldım ben, hurda motoru olarak. Bazı parçalarını Çin'den sipariş ettim. Sonra kaynaktan profile kadar her şeyi kendim geliştirdim. Bu aracı bitirmem 6 ayı buldu. İşçiliksiz bu araç için 4 bin TL harcama yaptım. İşçiliği de işin içine katarsak 6 bin lirayı buluyor" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada