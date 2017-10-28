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ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KENDİSİNE TECAVÜZE YELTENEN KOCASININ CİNSEL ORGANINI KESTİ


Çocuklarının Gözü Önünde Kendisine Tecavüze Yeltenen Kocasının Cinsel Organını Kesti
Tarih : 28 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Çocuklarının Gözü Önünde Kendisine Tecavüze Yeltenen Kocasının Cinsel Organını Kesti(6/10)2

Hindistan'da eve sarhoş gelip çocuklarının gözü önünde kendisini cinsel ilişkiye zorlayan kocasının cinsel oraganını kesen kadın, adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacak.

TALİHSİZ KADIN: CİNSEL ORGANINI KESTİM

Talihsiz kadın polise verdiği ifadede şunları söyledi:

"Kocam eve sarhoş bir şekilde geldi, Çocukların gözü önünde bana şiddet uygulayıp ilişkiye girmek için zorladı bende mutfaktan aldığım bıçak ile kocamın cinsel organını kestim."

Çiftin komşularıda koca eve her gelişinde çiftin sürekli kavga ettiğini söyledi.

TECAVÜZ GİRİŞİMİ BARDAĞI TARŞIRAN SON DAMLA OLDU

Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak ve ismi açıklanmayan kadın, yerel gazetecilere, kocasının her akşam dışarı çıkıp içki içtikten sonra eve döndüğünde kendisine şiddet uyguladığını ve en son çocuklarının gözü önümde kendisine teccavüz etmesinin artık bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi altına alınan ve durmunun kritik olduğu belirtilen kocanın ameliyat edilip edilmediği hakkında açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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