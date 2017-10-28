ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KENDİSİNE TECAVÜZE YELTENEN KOCASININ CİNSEL ORGANINI KESTİ
Hindistan'da eve sarhoş gelip çocuklarının gözü önünde kendisini cinsel ilişkiye zorlayan kocasının cinsel oraganını kesen kadın, adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacak.
TALİHSİZ KADIN: CİNSEL ORGANINI KESTİM
Talihsiz kadın polise verdiği ifadede şunları söyledi:
"Kocam eve sarhoş bir şekilde geldi, Çocukların gözü önünde bana şiddet uygulayıp ilişkiye girmek için zorladı bende mutfaktan aldığım bıçak ile kocamın cinsel organını kestim."
Çiftin komşularıda koca eve her gelişinde çiftin sürekli kavga ettiğini söyledi.
TECAVÜZ GİRİŞİMİ BARDAĞI TARŞIRAN SON DAMLA OLDU
Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak ve ismi açıklanmayan kadın, yerel gazetecilere, kocasının her akşam dışarı çıkıp içki içtikten sonra eve döndüğünde kendisine şiddet uyguladığını ve en son çocuklarının gözü önümde kendisine teccavüz etmesinin artık bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.
Hastanede tedavi altına alınan ve durmunun kritik olduğu belirtilen kocanın ameliyat edilip edilmediği hakkında açıklama yapılmadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar