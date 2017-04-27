ÇOCUKLARININ CANSIZ BEDENİNİ SOKAKTA BULDULAR
Çocuklarının cansız bedenini sokakta buldular
Yalova'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. Gencin ailesi, gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden çocuklarının cesedini sabah yol kenarında buldu.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 77 DK 857 plakalı otomobil, gece geç saatlerde Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet köyü istikametine giderken yaya Osman Yazıcı'ya (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savrulan Yazıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise hasar görüp arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı.
Sabah saatlerinde Yazıcı çifti, çocuklarının cesedini yol kenarında buldu. Yazıcı'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
kaynak:milliyet
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