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çocuklarının cansız bedenini sokakta buldular

ÇOCUKLARININ CANSIZ BEDENİNİ SOKAKTA BULDULAR

Çocuklarının cansız bedenini sokakta buldular

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:51
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Yalova'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.  Gencin ailesi, gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden çocuklarının cesedini  sabah yol kenarında buldu.



    Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 77 DK 857 plakalı otomobil,  gece geç saatlerde Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacı Mehmet köyü istikametine  giderken yaya Osman Yazıcı'ya (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki  bahçeye savrulan Yazıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise hasar görüp  arızalanan otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtı.



    Sabah saatlerinde Yazıcı çifti, çocuklarının cesedini yol kenarında  buldu. Yazıcı'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yalova  Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



  



kaynak:milliyet








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