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ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN BABADAN KAN DONDURAN İFADE: ÇOCUKLARIMIN BENDEN OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM


Çocuklarını Öldüren Babadan Kan Donduran İfade: Çocuklarımın Benden Olmadığını Düşündüm
Tarih : 09 Ağustos 2017, 20:10
Puan Ver : Çocuklarını Öldüren Babadan Kan Donduran İfade: Çocuklarımın Benden Olmadığını Düşündüm(5/10)1

Üsküdar'da karısının kendisini aldattığını düşünen Arslan G., cinnet geçirerek iki evladını bıçakla öldürüp bir evladını da bıçakla ağır yaralamıştı. Olayın ardından Kadıköy'de yakalanan babanın ifadesi, kan dondurdu.

POLİS TESLİM OLMASI İÇİN KATİL BABAYI TELEFONLA ARADI

Üsküdar'da Yavuztürk Mahallesi'nde evinde cinnet geçiren Arslan G. isimli baba, bıçak kullanarak oğulları Ahmet ve Onur G.'yi öldürmüş, diğer oğlu Orçun G. ise ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan babaya telefonla ulaşan polis ekipleri, teslim olması konusunda çağrı yapmış, ancak katil baba teslim olmamıştı.

KADIKÖY'DE YAKALANDI

Cinnet geçirip dehşet saçan babayı yakalamak için çalışma başlatan polis, şahsı Kadıköy ilçesinde yakalamıştı.

"ÇOCUKLARIN BANA BENZEMEDİĞİNİ SÖYLÜYORLARDI"

Yakalandıktan sonra Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Arslan G.'nin verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Şahıs cinayeti itiraf ederken, cinnet geçirmesinin nedenini de kan donduran bir iddiayla açıkladı. Arslan G.'nin ilk sorgusunda, "Senelerdir eşimin beni aldattığını şüphesini yaşıyordum. Bazı akrabalarım ve arkadaşlarım da çocukların bana benzemediğini söylüyordu. Ben de çocukların bana benzemediğini, benden olmadığını düşünüyorum. Eşim beni senelerdir aldatıyor diye düşündüm ve çocukları öldürmek istedim" dediğini öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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