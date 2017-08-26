ÇOCUKLARINI EVDE BIRAKIP TATİLE ÇIKAN ANNEYE 1 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Fransa'da 8 ve 12 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp 1 aylığına tatile giden sorumsuz anne kendini "Çocuklarıma kredi kartı bırakmıştım" diyerek savundu. 49 yaşındaki kadın 1 yıl hapse mahkum edildi.
Fransa'nın Lorraine bölgesindeki Metz şehrinde 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu evde bırakarak bir ay tatile gittiği ortaya çıkan anne bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
"ÇOCUKLARIMA KREDİ KARTIMI VERDİM"
Savcının 4 ay kesinleşmiş hapis cezası talebine karşın mahkeme, annenin 12 ay ertelenmiş hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Fransa'ya dönüşünde gözaltına alınan anne mahkemede, "Annemin rahatsızlığı dolayısıyla Cezayir'e gitmem gerekiyordu. Maddi durumum el vermediği için tüm çocuklarımı yanımda götüremedim. Sadece en küçük kızımı yanıma alarak gittim. Çocuklarıma karınlarını doyurmaları için yiyecek ve kredi kartımı bıraktım. Yakınlarım da eve uğrayıp çocuklarla ilgileneceklerine dair söz verdi." diyerek kendini savundu.
ÇOCUKLARIN GELECEĞİYLE İLGİLİ KARARI MAHKEME VERECEK
49 yaşındaki anne, çocuklarla ilgilenmesi gereken kişilerden birinin erkenden tatile gittiğini, diğerinin ise evi sadece iki defa aradığını belirterek, 80 yaşındaki kapı komşusunun da hastalandığı için çocuklarla ilgilenemediğini söyledi. Mahkeme ayrıca, bir koruma yurduna yerleştirilen çocukların geleceğiyle ilgili kararın çocuk mahkemesinde verileceğini ve ilk duruşmanın gelecek hafta yapılacağını açıkladı.
FRANSA'YA DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI
İki çocuğunu bir ay boyunca evde yalnız bırakarak Cezayir'e tatile giden anne, salı günü Fransa'ya dönüşünde havaalanında gözaltına alınmıştı. Bu sürede tüm aramalara rağmen telefona cevap vermeyen anne, çocuklarının durumunu havalimanında gözaltı işlemini yapan polislere sormuştu.
Kaynak: haberinburada
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