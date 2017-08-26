Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Çocuklarını Evde Bırakıp Tatile Çıkan Anneye 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

ÇOCUKLARINI EVDE BIRAKIP TATİLE ÇIKAN ANNEYE 1 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Fransa'da 8 ve 12 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp 1 aylığına tatile giden sorumsuz anne kendini "Çocuklarıma kredi kartı bırakmıştım" diyerek savundu. 49 yaşındaki kadın 1 yıl hapse mahkum edildi.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Çocuklarını Evde Bırakıp Tatile Çıkan Anneye 1 Yıl Hapis Cezası Verildi(6/10)2

Fransa'nın Lorraine bölgesindeki Metz şehrinde 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu evde bırakarak bir ay tatile gittiği ortaya çıkan anne bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"ÇOCUKLARIMA KREDİ KARTIMI VERDİM"

Savcının 4 ay kesinleşmiş hapis cezası talebine karşın mahkeme, annenin 12 ay ertelenmiş hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Fransa'ya dönüşünde gözaltına alınan anne mahkemede, "Annemin rahatsızlığı dolayısıyla Cezayir'e gitmem gerekiyordu. Maddi durumum el vermediği için tüm çocuklarımı yanımda götüremedim. Sadece en küçük kızımı yanıma alarak gittim. Çocuklarıma karınlarını doyurmaları için yiyecek ve kredi kartımı bıraktım. Yakınlarım da eve uğrayıp çocuklarla ilgileneceklerine dair söz verdi." diyerek kendini savundu.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİYLE İLGİLİ KARARI MAHKEME VERECEK

49 yaşındaki anne, çocuklarla ilgilenmesi gereken kişilerden birinin erkenden tatile gittiğini, diğerinin ise evi sadece iki defa aradığını belirterek, 80 yaşındaki kapı komşusunun da hastalandığı için çocuklarla ilgilenemediğini söyledi. Mahkeme ayrıca, bir koruma yurduna yerleştirilen çocukların geleceğiyle ilgili kararın çocuk mahkemesinde verileceğini ve ilk duruşmanın gelecek hafta yapılacağını açıkladı.

FRANSA'YA DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI

İki çocuğunu bir ay boyunca evde yalnız bırakarak Cezayir'e tatile giden anne, salı günü Fransa'ya dönüşünde havaalanında gözaltına alınmıştı. Bu sürede tüm aramalara rağmen telefona cevap vermeyen anne, çocuklarının durumunu havalimanında gözaltı işlemini yapan polislere sormuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çocuklarını  Evde  Bırakıp  Tatile  Çıkan  Anneye  1  Yıl  Hapis  Cezası  Verildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER