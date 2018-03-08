Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
Son Dakika! Afrin Operasyonunda 48. Gün! Cinderes Teröristlerden Temizlendi
Çavuşoğlu: Terörist Başı Müslim İsveç'te, Nota İle Geçici Tutuklama Talebi İlettik
Özel Güvenlik Sayısı Polisi Geçti
'kocasından Dayak Yiyen Kadınlar Şükretmeli' Fetvasına Soruşturma!
Harekatın Biteceği Tarihi Duyuran Ankara'dan Irak'a Operasyon Sinyali
Spor Toto Süper Ligdde 25. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Köşeye Sıkışan Ypg, Türkiye'yi Destekleyen Aşiretler Liderlerini Rehin Aldı
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun! İşte Fedakarlığı Görev Edinmiş Kadınlarımızın Hikayeleri
Otomobili Üzerlerine Sürdü! İki Genç Kızın Kıl Payı Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada
Üniversitede Kadın Kavgası! Profesör, Yardımcı Doçenti Yakasından Tutup Tartakladı
Duty Free'lerde 55 Milyon Euroluk Yerli Ürün Satıldı
Metrobüs Durağında Kabus! 25 Dakika Boyunca Asansörde Mahsur Kaldı
Hiçbir Zorluk Çalışma Tempolarını Etkilemiyor! İşte Doğu Karadeniz'in Pes Etmeyen Kadınları
Apart Otelde İranlı Trans Birey, Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
65'lik Bedriye Teyzenin Dramı! Kadınlar Günü'nü Hurda Ve Kağıt Toplayarak Geçiriyor
Çocuklarına Yük Olmak İstemeyen 95'lik Dedenin İntihar Anları Kamerada
Çiftlikbank'a Nitelikli Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu Yapıldı
Bim'in Net Karı Belli Oldu! Hasılatı Dudak Uçuklatıyor
Müebbet Hapis Cezası Alan Eski Tribün Lideri, Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

ÇOCUKLARINA YÜK OLMAK İSTEMEYEN 95'LİK DEDENİN İNTİHAR ANLARI KAMERADA


Çocuklarına yük olmak istemeyen 95'lik dedenin intihar anları kamerada
Tarih : 08 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Çocuklarına Yük Olmak İstemeyen 95'lik Dedenin İntihar Anları Kamerada(5/10)1

Gaziosmanpaşa Küçükköy'de bir apartmanının ikinci katından düşen 95 yaşındaki adamı mahalleli battaniyeleri branda yaparak kurtardı. Yaşanan can pazarı kameralara saniye saniye yansırken, olayın ardından bir dram çıktı. Yaşlı adamın ailesine yük olduğun düşünerek aşağıya atladığı belirlendi.

KOMŞULARININ ÇABALARINA RAĞMEN İKNA OLMADI

Aşağıya battaniyeleri geren mahalleli yaşlı adamı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Bir yandan adamı ikna etmeye çalışan vatandaşlar diğer yandan atlaması halinde beton zemine düşmemesi için hep beraber brandayı tuttu. Komşularının bütün çabalarına rağmen ikna olmayan yaşlı adam kendini boşluğa bıraktı.

UFAK SIYRIKLARLA ATLATTI

95 yaşındaki H.Y komşularının açtığı brandanın üzerine düşerek ölümden döndü. Olayı ufak sıyrıklarla atlatan yaşlı adam hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çocuklarına  Yük  Olmak  İstemeyen  95  Lik  Dedenin  İntihar  Anları  Kamerada    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER