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Çocuklarına Aldıkları Ayıcık Fidyeci Oldu
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çocuklarına aldıkları ayıcık fidyeci oldu

ÇOCUKLARINA ALDIKLARI AYICIK FİDYECİ OLDU

İş gezisi veya farklı amaçlar için çocuklarından ayrı kalmak zorunda olan ebeveynleri hedefleyerek pazara çıkan online bağlantılı peluş ayıcıktaki güvenlik açığı, yüz binlerce ailenin, fidyeci hacker'ların eline düşmesine neden oldu.

Tarih : 06 Mart 2017, 11:17
Puan Ver : Çocuklarına Aldıkları Ayıcık Fidyeci Oldu(5/10)5


İş gezisi veya farklı amaçlar için çocuklarından ayrı kalmak zorunda olan ebeveynleri hedefleyerek pazara çıkan online bağlantılı peluş ayıcıktaki güvenlik açığı, yüz binlerce ailenin, fidyeci hacker'ların eline düşmesine neden oldu.



Cloudpets isimli şirketin sattığı, akıllı telefonla kontrol edilebilen peluş ayıcıklar, anne/babaların çocuklarıyla kablosuz ağ üzerinden online olarak konuşmalarına ve onlara öze mesajlar bırakmalarına imkan sağlıyor. Böylece küçük çocuklar, iş için başka şehirde olan babasının veya gün içinde evde olamayan annesinin ona bıraktığı masalı dinleyerek uyuyabiliyor.



ABD'de büyük ilgi gören bu oyuncağı satın alan 800 bin aile ise hem hesap bilgilerinin hem de çocuklarına bıraktıkları mesajların internette herkese açılmasından dolayı mağdur durumdalar.



Cloudpets sistemine sızan hacker'lar, ailelerin kullanıcı bilgilerini ve şifrelerini yayınladıkları için, aile bireylerinin başka servislerdeki benzer şifrelerinin de ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Hacker'lar ayrıca, ailelerin internete düşen mesajlarının kaldırılması karşılığında fidye de istiyor.



Hacker'ların yayınladığı özel mesajların sayısı 2 milyonu geçiyor.



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Etiketler: Çocuklarına  Aldıkları  Ayıcık  Fidyeci  Oldu    haber

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