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Çocukların Üzerine Yıldırım Düştü: 11 Yaralı

ÇOCUKLARIN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ: 11 YARALI

Fransa'nın başkenti Paris'te öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sırasında üzerlerine yıldırım düşen 10 çocuk ile 1 yetişkin yaralandı.

Tarih : 29 Mayıs 2016, 15:07
Puan Ver : Çocukların Üzerine Yıldırım Düştü: 11 Yaralı(7/10)5


Fransa'nın başkenti Paris'te öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sırasında üzerlerine yıldırım düşen 10 çocuk ile 1 yetişkin yaralandı.



 Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Champs Elysees yakınlarındaki Monceau parkına yıldırım düştü.



Bu sırada parkta bulunan 1 yetişkin ile 10 çocuğun yaralandığı, çocuklardan 6'sının durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Çocukların, bir doğum günü partisi için parkta bulunduğu kaydedildi.








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