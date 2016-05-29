ÇOCUKLARIN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ: 11 YARALI
Fransa'nın başkenti Paris'te öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sırasında üzerlerine yıldırım düşen 10 çocuk ile 1 yetişkin yaralandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sırasında üzerlerine yıldırım düşen 10 çocuk ile 1 yetişkin yaralandı.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Champs Elysees yakınlarındaki Monceau parkına yıldırım düştü.
Bu sırada parkta bulunan 1 yetişkin ile 10 çocuğun yaralandığı, çocuklardan 6'sının durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Çocukların, bir doğum günü partisi için parkta bulunduğu kaydedildi.
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