

Fransa'nın başkenti Paris'te öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sırasında üzerlerine yıldırım düşen 10 çocuk ile 1 yetişkin yaralandı.







Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Champs Elysees yakınlarındaki Monceau parkına yıldırım düştü.







Bu sırada parkta bulunan 1 yetişkin ile 10 çocuğun yaralandığı, çocuklardan 6'sının durumunun ciddi olduğu belirtildi.







Çocukların, bir doğum günü partisi için parkta bulunduğu kaydedildi.