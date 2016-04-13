ÇOCUKLARIN UZAK DURMASI GEREKEN 6 ŞİDDET DOLU OYUN!
Günümüzde çocuklar ilkokula bile başlamadan tabletlerle, akıllı telefonlarla, dizüstü bilgisayarlarla ve konsollarla tanışıyorlar. Kısa sürede edindikleri bilgi sayesinde, onları bazı şeylerden uzak tutmak güç olsa da, çok tercih ettikleri bazı şiddet dolu oyunlara dikkat etmekte fayda var.
Günümüzde çocuklar ilkokula bile başlamadan tabletlerle, akıllı telefonlarla, dizüstü bilgisayarlarla ve konsollarla tanışıyorlar. Kısa sürede edindikleri bilgi sayesinde, onları bazı şeylerden uzak tutmak güç olsa da, çok tercih ettikleri bazı şiddet dolu oyunlara dikkat etmekte fayda var.
“Çocuktan al haberi” ifadesi artık basit bir deyim değil. Anaokulunda çocukların çantalarında Apple iPad, ceplerinde ise Samsung Galaxy bulmak mümkün. Ne var ki, bazı internet kafelerin de duyarsızlığı sayesinde, çocuklar gereğinden de fazla şiddetle yüz yüze. Bu oyunların en popüler yapımlarını sizin için derledik.
1- Assassin's Creed 4: Black Flag
Platform: Sony PS4, Xbox One, PC
Sakıncaları: Bolca küfür, alkol kullanımı, cinsellik ögeleri, şiddet
Popülerliği: Orta
2- Deadpool
Platform: PC, PlayStation 3, Xbox 360
Sakıncaları: Hangisini saysak bilemiyoruz. Filmini izleyip, çizgi romanına uzaktan köşesinden tanıdık olanlar anlar
Popülerlik: Nispeten yüksek
3- Grand Theft Auto V
Platform: Sony PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC
Sakıncaları: Aşırı şiddet, yetişkin mizah, uyuşturucu madde ve alkol kullanımı, bolca cinsellik ögesi, çıplaklık, suça özendirme
Popülerlik: Çok yüksek
4- The Last of Us
Platform: Sony PS4
Sakıncıları: Aşırı şiddet, aşırıdan bile aşırı korku ve gerilim ögeleri, bol küfürlü dil
Popülerlik: Yüksek
5- Saints Row IV
Platform: PC, Sony PS3, Microsoft Xbox 360
Sakıncaları: Aşırı şiddet, bolca cinsellik ve kan, uyuşturucu madde ve alkol kullanımı, bol küfürlü dil, suça özendirme
Popülerlik: Eh işte
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