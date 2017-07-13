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Çocukların tutuşturduğu yalıtım malzemesi koca evi kül etti

ÇOCUKLARIN TUTUŞTURDUĞU YALITIM MALZEMESİ KOCA EVİ KÜL ETTİ

Sivas'ta çocukların bir binanın dış cephe yalıtım malzemesini yakması sonucu dubleks daire alev alev yandı. Alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 03:10
Puan Ver : Çocukların Tutuşturduğu Yalıtım Malzemesi Koca Evi Kül Etti(9/10)5

Sivas'ta oyun oynayan çocuklar 5 katlı binanın dış cephe yalıtım malzemesi yakınca alevler bir anda evi sardı. Metrelerce yükselen alevler itfaiye ekiplerini zorladı. Müdahalenin ardından yangın söndürüldü ama ev kullanılacak durumda değil.

ÇOCUKLAR YALITIM MALZEMESİNİ YAKTI, ALEVLER SIÇRADI

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan Emminoğlu Apartmanı'nda çıktı. İddiaya göre binanın yan tarafında bulunan dış cephe yalıtım malzemesini sokakta oynayan çocuklar yaktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, 5 katlı binanın en üst katındaki Yalçın Yalman'a ait dubleks dairenin çatı katına sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZORLANDI, MAHALLELİ ÇİLEDEN ÇIKTI

Alevleri görenlerin haber vermesiyle olay yerine Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Tek yön olan yola kurulan kapanlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine girmekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

EV KÜL OLDU

Panik yaşayan bazı vatandaşlar sarılarak birbirlerini teselli etti. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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