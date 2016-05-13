ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER DE KARIŞTI: 16 YARALI
İzmir'in Konak ilçesinde bir sünnet düğününde çocuklar arasında çıkan kavga, büyüklerin de karışmasıyla büyüdü. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 16 kişi yaralandı
Sokak üzerinde bir sünnet düğününde çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çocukların ağabeyleri, babaları, anneleri de katıldı. Bir anda büyüyen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı kavgada taş, sopa kullanıldı.
Mahalleliler birbirine girerken evlerinden silahını alan bazı kişiler rastgele ateş etmeye başladı. Kavgada 16 kişi yaralandı.
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