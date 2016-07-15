Güneş ışınlarına fazla maruz kalmak, her yaştaki insan için tehlikeli ancak hassas ve ince bir cilt yapısına sahip olan bebek ve çocuklar için tehlikenin boyutu artıyor. Çünkü çocukken güneşe fazla maruz kalmak ileriki dönemlerde cilt kanseri başta olmak üzere birçok hastalık ve cilt problemlerine z



0-18 yaş arasındaki çocukların güneş ışınlarından aldığı hasarların, hayatları boyunca başta cilt kanseri olmak üzere birçok hastalık ve cilt problemlerine zemin hazırladığını hatırlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hicran Ercan, anne-babaları uyardı, çocukların daha bebeklik döneminden itibaren güneşin zararlı etkilerinden korunması gerektiğini vurguladı.







Dr. Ercan, çocukları güneşin zararlarından korumak için yapılması gerekenler hakkında şunları söyledi:







“Güneş ışınlarının dik geldiği saatler olan 10:00-15:00 arası mümkünse bebekler ve çocuklar dışarı çıkarılmamalı ve güneşten korunmalıdır. Bulutlu ve sisli havalarda bile güneşin zararlı ışınlarının olabileceği unutulmamalıdır. Bu saatler arasında mecburen güneşte durulması gerekiyorsa, mutlaka güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce çocuğa güneş koruyucu kremler sürülmeli ve bu kremler 2-3 saatte bir tekrarlanmalıdır. Havuza ve denize girileceği zaman ise suya dayanıklı kremler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda tüm bireyler bol miktarda sıvı tüketmelidir. Yaz aylarında çocukların kıyafetlerini seçerken güneş ışığını engelleyecek ve çocuğu terletmeyecek giysiler seçilmelidir. Ayrıca güneşten korumak için şapka ve şemsiye de kullanılabilir.







KORUYUCU KREMLER EN AZ 30 FAKTÖR VE ÜZERİ ETKİDE OLMALI







Çocuklar için kullanılan güneş kremleri en az 30 SPF koruma faktörlü ve UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlamalıdır. Her yaştan çocuğun ve bebeğin güneşle temas eden tüm alanlarına mutlaka güneş koruyucu sürülmelidir. Bu tarz kremler çocuğun alması gereken D vitamini gibi vitaminleri almasını engellemez. Bebeğiniz için uygun olan dermokozmetik güneş koruyucuyu öğrenmek için dermatoloji hekiminden yardım alabilirsiniz. Havanın kapalı olduğu kış günleri dışında 5-10 dakika el ve yüzün güneş görmesi bile cildin D vitamini sentezi için yeterlidir.”



ÇOCUKLUKTA YAŞANAN DERİ YIPRANMALARI DERİ KANSERİ HABERCİSİ







Çocukların ciltleri hassas olduğundan güneş yanığına daha yatkın olduğunu aktaran Ercan, “Çocukluk çağındaki güneş yanıkları, ilerleyen yaşlarda deri kanserine yakalanma riskini artırır. Özellikle deri kanserinin en kötü huylusu olan melanom açısından ciddi risk ortaya çıkabilir. Güneş ışınlarından her türlü korunmaya rağmen çocukların cildinde oluşabilecek güneş yanıkları için de ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Güneş yanığının derecesine göre tedavi şekilleri değişir. Güneş yanığı oluşan çocuklara öncelikle buz tedavisi uygulanmalı ve sonra yanıklar mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir” uyarısında bulundu.







KORUYUCU KREMLERİN İÇERİĞİ ÇOK ÖNEMLİ







Son dönemde en çok tartışılan konunun güneş kremlerinin alerji yapıp yapmadığı olduğunu dile getiren Dr. Ercan, sensitivite ve toksisite güneş kremlerinde nadir kullanılan maddelerdir. Ancak yine de kontakt dermatit, alerjik reaksiyon sebebi olabilir. Alerjiye en sık neden olan madde PABA (para-aminobenzoic acid) ve oxybenzonedir. Avobenzone, sulisobenzone, octinoxate ve padimate gibi organik koruyucular daha güvenlidir. Cildi hassas olanlar bebekler için kullanılan güneş koruyucuları tercih edilebilir. Güneş koruyucu da tüm diğer ilaçlar gibi güneşte bırakılmamalı yüksek ısıya maruz kalmamalıdır” dedi.