İspanya'da turistlerin uğrak yeri olan bir parkta iki kadın, çevredeki çocuklara aldırmadan çırılçıplak soyunup cinsel içerikli video çekti.

İspanya'nın Sevilla şehrinde akılalmaz bir olay yaşandı. Çocukların gözü önünde cinsel içerikli film çektiler.

ÇIRILÇIPLAK SOYUNUP CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO ÇEKTİLER

Hükümet konağına yakın, turistlerin uğrak yeri olan bir parkta iki kadın etraftaki aile ve çocukları umursamadan çırılçıplak bir şekilde dolaşıp cinsel içerikli video çektiler.

KADINLARLA BİRLİKTE KAMERAMAN VE YÖNETMEN DE VARDI

Görüntülerin yayınlanması üzerine polis soruşturma başlattı. Kadınlar ve kendilerini çeken kameramanlar çok hızlı yer değiştirdikleri için polis ihbarlara rağmen kendilerini suç üstü yakalayamadı. Kameramanın yanında bulunan bir adamda kadınlara ne yapacakları konusunda direktif veriyordu.

KADINLAR KAMERAYA POZ VERİP CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Parkta bulunan bir anne, gördüklerine inanamadığını söylerken bir esnaf, kadınların aniden çıplak bir şekilde atlı faytondan inerek kendilerini çöeken kameraya poz verip cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

BAZILARI TEPKİ GÖSTERDİ, BAZILARI DA KAYDETTİ

Etrafta bulunan vatandaşlar, olanlara sert tepki gösterirken bazıları ise o anları videoya almayı tercih ettiler.

"ÇIPLAK GEZMEK SUÇ DEĞİL, ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE CİNSEL İLİŞKİ SUÇ"

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis yetkilisi, çıplak gezmenin suç olmadığını ama çocukların önünde bu tür hareketlerde bulunmanın suç olduğunu ve kadınların yakalanmaları halinde bir yıl hapis veya para ceza alacaklarını söyledi.

Kaynak: haberinburada