

Güroymak İlçesi Bağlar Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde metruk bir binanın içinde Oyun oynayan çocuklar, buldukları naylon paşete sarılı paketi yanlarına alarak bir okulun yakınlarına kadar götürdü. Çocuklar, öğretmenlerine haber vererek paketi gösterdi.







Paketten şüphelenen öğretmen de durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, poşette bomba olduğunu tespit edince, bomba uzmanı çağırdı. Alınan çevre güvenliğini ardından poşet, boş bir alanda kontrollü şekilde patlatıldı. Patlama sırasında, yerde derin bir çukur oluşurken, yakındaki bir evin de camları kırıldı.







Polis ekipleri, metruk binada başka bir bombanın olma ihtimaline karşı kapsamlı bir arama çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından polis vatandaşları uyarararak mahalleden ayrıldı.