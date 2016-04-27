O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

çocukların bulduğu paketten bomba çıktı!

ÇOCUKLARIN BULDUĞU PAKETTEN BOMBA ÇIKTI!

Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde boş bir binada oynayan çocukların bulduğu naylon poşete sarılı paketten bomba çıktı. Paketten şüphelenen öğretmenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bombayı kontrollü bir şekilde patlattı.

Tarih : 27 Nisan 2016, 09:12
Puan Ver : Çocukların Bulduğu Paketten Bomba Çıktı!(10/10)9


Güroymak İlçesi Bağlar Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde metruk bir binanın içinde Oyun oynayan çocuklar, buldukları naylon paşete sarılı paketi yanlarına alarak bir okulun yakınlarına kadar götürdü. Çocuklar, öğretmenlerine haber vererek paketi gösterdi.



Paketten şüphelenen öğretmen de durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, poşette bomba olduğunu tespit edince, bomba uzmanı çağırdı. Alınan çevre güvenliğini ardından poşet, boş bir alanda kontrollü şekilde patlatıldı. Patlama sırasında, yerde derin bir çukur oluşurken, yakındaki bir evin de camları kırıldı.



Polis ekipleri, metruk binada başka bir bombanın olma ihtimaline karşı kapsamlı bir arama çalışması yapıldı. Çalışmaların ardından polis vatandaşları uyarararak mahalleden ayrıldı.







Etiketler: Çocukların  Bulduğu  Paketten  Bomba  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER