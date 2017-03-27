Ekran zamanı ya da 3T olarak isimlendirilen; televizyon, telefon ve tablet karşısında geçirilen uzun saatler çocuklarda beyin gelişimini olumsuz etkiliyor.



Doç. Dr Erhan Bayram, ekrandaki ışık uyaranlarının ve yoğun elektromanyetiğin bazı nörolojik hastalıklara neden olduğunu belirtiyor.



Çocukların beyin gelişiminin en duyarlı olduğu dönemin 2-3 yaş olduğuna dikkat çeken Doç. Dr Bayram, şöyle devam ediyor: "Özellikle bu yaşlarda ekran zamanının uzun olması ile dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, saldırganlık, epilepsi (sara hastalığı) ve dil gelişim gerilikleri görülebilir. Epilepsi beynin anormal elektriksel aktivitesi sonucunda ortaya çıkan önemli bir hastalıktır."







kaynak:sabah