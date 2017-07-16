ÇOCUKLARI TAŞIYAN OTOBÜS GİRESUN'DA DEVRİLDİ: 38 YARALI
Gürcistan'dan Bulgaristan'a, yaşları 9-13 arası Gürcü öğrenci dans ekibini taşıyan tur otobüsü, Giresun'da kaza yaptı. Kazada 38 kişi yaralandı.
Gürcü öğrencileri taşıyan tur otobüsü lastiğinin patlaması sonucu Giresun'un Eynesil ilçesi devlet sahil yolunda kaza yaptı. OT505 OT plakalı şoförünün ismi belirlenemeyen tur otobüsü tekerinin patlaması ile birlikte kontrolden çıkarak ilk önce bir aydınlatma direğine, sonra refüje çıkarak devrildi.
ÇOĞU ÇOCUK 38 KİŞİ YARALANDI
Kazada çoğunluğun çocuk olduğu 38 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiler.ARAÇ İÇİNDE SIKIŞAN KİŞİ KURTARILDI
Araç içerisinde sıkışan bir kişi Trabzon Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibi tarafından araç içinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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