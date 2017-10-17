ÇOCUKLARI SERAMONİYE ÇIKARMAK ARTIK PARALI! İŞTE FİYATI
Çocuklarının Antalyaspor maçında seramoniye çıkmasını isteyen aileler, kulübe 4 büyüklerle maçlarında 350 TL, diğer maçlarda 200 TL ödeyecek.
Antalyaspor, ailelerin çocuklarına hoş bir hatıra kalması, çocukların da yıldız isimlerin elinden tutarak maç öncesi seremonide yer alma isteğini hayata geçirmek için kampanya başlattı. Antalyaspor'un evinde oynadığı Süper Lig maçlarında, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla seremoniye çıkmak isteyen 2005-2012 yılları doğumlu çocukların Kırmızı-Beyazlı kulübe başvuru yapması gerektiği belirtildi. Antalyaspor'un internet sitesinde yer alan açıklama, 'Haydi, minik Antalyasporlu takımını desteklemeye!' sloganıyla duyuruldu.
DÖRT BÜYÜKLER MAÇLARINDA FİYAT 350 TL
Seremonide yer almak isteyen çocuklar için ailelerinin Anadolu takımlarıyla maçlarda 200, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 350 lira ödemesi gerektiği, ödeme kapsamında çocuklara Antalyaspor forması, şort ve çorap verildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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