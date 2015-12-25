

Kayseri Barosunda yapılan basın açıklamasına Baro Başkanı Fevzi Konaç, mağdur çocukların avukatı Feyza Polatkuş ve Çocuk Hakları Komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, "Mart ayında başlayan bir dava ve 16 Aralık'ta bir karar veriliyor. Sadece Kayseri Adliyesinde değil tüm Türkiye'yi infiale sürükleyen yaşanmış hadiseden kaynaklı olarak gelinen noktada verilmiş 46 yıllık ceza tüm kamuoyuna yansıdı. Hakimlerimiz bile yargılama sırasında bu görüntüleri izlerken içlerinin acıdığını ifade etmişler ve basına bunlarda yansımıştı.







Sabaha kadar uyuyamadığını söyleyen Nihal kardeşimiz bu konu ile ilgili olarak Çocuk Hakları Komisyonu ile birlikte bir gayretin içerisindeler. Olayın yaşanması şehrimiz adına yüreğini üzen bir noktaya gelmiş durumda. Verilen cezayı kamuoyu vicdanı değerlendirecek. İçimizi acıtan çok acı birşey var ki birkaç gündür tüm Türkiye'de basın-yayın üzerinden bu görüntülerin paylaşılması. Birşeyin altını dikkatle çizmemiz lazım. Toplumsal hastalıklarımız, sıkıntılarımız, sokakta dertlerimiz var. Ülkemiz adına endişelerimiz var. Bunun toplumsal hafızalarda bıraktığı travma ile ilgili insanlıkta bir sınırımızın olması gerekiyor. Dolayısıyla öyle bir hale geldik ki yaşanan olayın içimizi acıtan tarafı bir tarafa insanlık olarak bunun paylaşımı ile ilgili sınırlarımızı tahrik edememek, insanlık adına birtakım şeyleri gün geçtikçe kaybetmek işin travmatik boyutu anlamında bir başka acı tarafı.