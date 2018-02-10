ÇOCUKLARI İÇİN AT OLAN ÇAĞLA, GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Çağla Şıkel'in "Bence dünyanın en güzel fotoğrafı" notuyla paylaştığı kare takipçilerini mest etti.
Çocuklarının üzerine titreyen ve onlarla geçirdiği keyifli vakitleri de takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel'ın son paylaşımı bir hayli ilginç...
TAKİPÇİLERİNİN TAKDİRİNİ KAZANDI
İş dışında kalan tüm vakitlerini Emre Altuğ ile evliliğinden doğan çocukları Uzay ve Kuzey'le geçiren Çağla Şıkel yine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Çocuklarını oyun parklarına götüren ve neşeli anlarını takipçileriyle paylaşan Şıkel, herkesin takdirini kazandı.
"BENCE DÜNYANIN EN GÜZEL FOTOĞRAFI"
Kendisini bir at olarak tasvir eden karede çocuklarıyla birlikte gördüğümüz Çağla Şıkel bu fotoğrafı "Bence dünyanın en güzel fotoğrafı" notuyla paylaştı.
İşte Çağla'nın o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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