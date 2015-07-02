

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kandırdıkları 15-16 yaşlarındaki 4 çocuğu terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürmek isteyen 2 kişi yakalandı.







Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ilçede yaşayan K.T. ve A.Y'nin çocukları kandırarak terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna teslim etmek için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı.







Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde durdurulan K.T. idaresindeki minibüste diğer şüpheli A.Y. ile üzerlerinde kimlik belgesi bulunmayan 4 çocuk olduğu tespit edildi.







İlk ifadelerde şüphelilerin çocukları kandırarak terör örgütünün dağ kadrosuna teslim etmek üzere götürdükleri belirlendi. 4çocuk ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.







Gözaltına alınan K.T. ve A.Y. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.