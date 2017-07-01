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çocuklardaki zeka seviyesi yaşam süresini etkiliyor

ÇOCUKLARDAKİ ZEKA SEVİYESİ YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLİYOR

Bilim insanları, çocukluktaki yüksek zeka düzeyinin, uzun yaşamla bağlantısı olduğunu ortaya koydu

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:25
Puan Ver : Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor(7/10)9


Sonuçları "BMJ" dergisinde yayımlanan çalışmada, Edinburgh Üniversitesinden araştırmacılar, İskoçya'da 1936 yılında doğan ve 11 yaşında zeka testine tabi tutulan 33 bin 536 erkek ve 32 bin 229 kadından alınan verileri inceledi.



Bu kişilerin, çocukluktaki zeka düzeyleri ile Aralık 2015'e kadar hayatını kaybedenlerin ölüm nedenleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, 11 yaşında zeka seviyesi daha yüksek olan kişilerde, koroner kalp rahatsızlığı, felç, bazı kanser türleri, solunum yolu rahatsızlığı, sindirim sistemi hastalığı, yaralanma gibi harici sebepler ve demans gibi hastalıklardan ölümün daha az görüldüğünü tespit etti.



Örneğin, çocuklukta daha yüksek zeka seviyesine sahip kişilerde, solunum yolu hastalığından ölüm riskinin yüzde 28, koroner kalp rahatsızlığından ölüm olasılığının yüzde 25, felçten kaynaklanan ölüm ihtimalinin de yüzde 24 oranında azaldığı gözlendi.



 



kaynak:habertürk








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