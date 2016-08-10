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çocuklarda yaz enfeksiyonlarını ciddiye alın!

ÇOCUKLARDA YAZ ENFEKSİYONLARINI CİDDİYE ALIN!

Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre 5 yaş altı yıllık tüm çocuk ölümlerinin yüzde 70'i enfeksiyon hastalıklarından kaynaklanıyor ve bunların büyük çoğunluğu önlenebilir enfeksiyonlar.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 13:39
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Yaz aylarında özellikle de çok sıcak günlerde çocukları tehdit eden sağlık sorunlarının başında mide-bağırsak, idrar yolu enfeksiyonları, güneş yanıkları ve ishal geliyor.



Anne-babaların çocuklardaki yaz hastalıklarına karşı önlem alması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seza Baykan, çocuklarda sıklıkla görülen yaz hastalıklarının başında enfeksiyonların geldiğini söyledi.



DSÖ verilerine göre 5 yaş altı yıllık tüm çocuk ölümlerinin yüzde 70'i enfeksiyon hastalıkları kaynaklı. En sık rastlananı ise akut solunum yolları enfeksiyonları. Bunlar; üst solunum (ÜSYE) ve alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) olarak ikiye ayrılıyor.








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