Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre 5 yaş altı yıllık tüm çocuk ölümlerinin yüzde 70'i enfeksiyon hastalıklarından kaynaklanıyor ve bunların büyük çoğunluğu önlenebilir enfeksiyonlar.



Yaz aylarında özellikle de çok sıcak günlerde çocukları tehdit eden sağlık sorunlarının başında mide-bağırsak, idrar yolu enfeksiyonları, güneş yanıkları ve ishal geliyor.







Anne-babaların çocuklardaki yaz hastalıklarına karşı önlem alması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seza Baykan, çocuklarda sıklıkla görülen yaz hastalıklarının başında enfeksiyonların geldiğini söyledi.







DSÖ verilerine göre 5 yaş altı yıllık tüm çocuk ölümlerinin yüzde 70'i enfeksiyon hastalıkları kaynaklı. En sık rastlananı ise akut solunum yolları enfeksiyonları. Bunlar; üst solunum (ÜSYE) ve alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) olarak ikiye ayrılıyor.