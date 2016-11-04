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çocuklarda sonbahar alerjisi nasıl anlaşılır?

ÇOCUKLARDA SONBAHAR ALERJİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Sonbahar mevsiminde çocuklarda saman nezlesi ve astım gibi alerjik hastalıkların hem sıklığı artıyor hem de belirtileri alevleniyor.

Tarih : 04 Kasım 2016, 12:19
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Sonbahar mevsiminde çocuklarda saman nezlesi ve astım gibi alerjik hastalıkların hem sıklığı artıyor hem de belirtileri alevleniyor. Üstelik kapalı ortamlarda virüslerin kolayca bulaşmaları nedeniyle oldukça sık görülen nezle ile grip enfeksiyonları, alerjik bünyesi olan çocuklarda daha ağır seyrediyor








Etiketler: Çocuklarda  Sonbahar  Alerjisi  Nasıl  Anlaşılır    haber

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