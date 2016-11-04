Sonbahar mevsiminde çocuklarda saman nezlesi ve astım gibi alerjik hastalıkların hem sıklığı artıyor hem de belirtileri alevleniyor.



Sonbahar mevsiminde çocuklarda saman nezlesi ve astım gibi alerjik hastalıkların hem sıklığı artıyor hem de belirtileri alevleniyor. Üstelik kapalı ortamlarda virüslerin kolayca bulaşmaları nedeniyle oldukça sık görülen nezle ile grip enfeksiyonları, alerjik bünyesi olan çocuklarda daha ağır seyrediyor