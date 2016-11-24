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çocuklarda miyop hastalığı artıyor

ÇOCUKLARDA MİYOP HASTALIĞI ARTIYOR

Son 10 yılda yaşanılan elektronik devrim sonucu, 2050 yılında dünyada iki kişiden birinin miyop olacağı söylendi.

Tarih : 24 Kasım 2016, 16:56
Puan Ver : Çocuklarda Miyop Hastalığı Artıyor(5/10)6


Dünyada en çok görülen göz hastalıklarının başında miyopinin geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hikmet Başmak, miyopinin görülme oranının alarm verircesine yükseldiğini ifade etti.



Prof. Dr. Başmak, “Normalde Türkiye'de ve dünyada her dört kişiden birisi miyoptur. Ancak miyopi salgını olarak adlandırabileceğimiz bu durum sonucu, 2050 yılında dünyada her iki kişiden birisinin miyop olacağı hesaplanmaktadır. Her 10 miyoptan birisinde gözlük ihtiyacı 6 dioptri'den (numara) büyüktür. Yüksek numaralı gözlük ihtiyacına sahip kişilerde glokom, retina dekolmanı, sarı nokta hastalığı, myopik retina hastalığı, katarakt, göz tembelliği ve şaşılık gibi göz hastalıkları daha fazla görülmektedir. Dolayısı ile artan miyopi görülme oranları ile bu hastalıklar genel bir sağlık problem oluşturacaktır” dedi.

Hastalık elektronik devrimin sonucu meydana çıktı



Prof. Dr. Hikmet Başmak, miyop hastalığının artmasının yaşanılan elektronik devrimin sonucu olduğuna dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:



“Son 10 yılda yaşadığımız elektronik devrim sonucu çocuklar çok erken yaşta cep telefonu, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazlarla tanışmaktadırlar. Gelişme çağındaki çocukların erken yaşta yakına bakarak vakit geçirmelerinin miyopi oluşumuna yol açtığı düşünülmektedir. İnsan gözü sonsuzu yani uzağı net görecek şekilde yaratılmıştır. Atalarımız, kırda, bayırda meyve toplayarak veya avlanarak vakit geçirirlerdi. Böylece uzağa odaklanarak göz sağlıklarını korurlardı. Oysa modern yaşam biçimi ile birlikte bebeklerimizi hastahanede küçük odalarda doğuruyoruz.



Şehir yaşamının getirdiği apartman dairelerindeki küçük kutu gibi odalarda büyütüyoruz, sonrada küçük yaşta ellerine elektronik oyuncaklar veriyoruz. Böylece sonsuza veya uzaklara odaklanması gereken gözlerimiz doğumdan itibaren hep yakına odaklanmak zorunda kalıyor. Sonuçta gözlerimiz yakını rahat görebilmek için sürekli olarak yakına odaklanıyor yani miyopi geliştiriyor. Bu olaya olumsuz yönde gelişen bir evrimleşme olayı olarak da bakabiliriz. Sonuç olarak çocuklarımız ya da torunlarımız çok erken yaşta miyop olarak gözlük takmak zorunda kalacaklar ve miyopinin getirdiği ek göz hastalıkları ile uğraşmak zorunda kalacaklar.”



 



kaynak:haber7








Etiketler: Çocuklarda  Miyop  Hastalığı  Artıyor    haber

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