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çocuklarda kalp hastalıklarının 6 sinyali!

ÇOCUKLARDA KALP HASTALIKLARININ 6 SİNYALİ!

Doğumsal kalp hastalıkları canlı doğan her bin çocuktan 5-8'inde görülüyor.

Tarih : 04 Eylül 2016, 10:59
Puan Ver : Çocuklarda Kalp Hastalıklarının 6 Sinyali!(9/10)8


Çocuk hekimleri rutin muayenelerinde kalpte ek ses “üfürüm” ile kasık nabzı eksikliği gibi durumları saptayabiliyor ve kalp uzmanının kontrolünü istiyor.



Morarma: Özellikle yenidoğan döneminde kalp hastalığı şüphesi uyandıracak en önemli bulgu, morarmadır. Morarma çocuklarda özellikle eforla, yenidoğanda ise ağlama ve beslenme anlarında artıyorsa, bu durum kalp anomalisinde çok önemli bir belirtiyi oluşturuyor.



Bu nedenle morarması olan her yenidoğanda ve çocukta mutlaka kardiyolojik muayene ve bunu tamamlayan oksijen satürasyonlarının ölçümü, ekokardiyografi, EKG (elektrokardiyografi) gibi kalp testlerin yapılması gerekiyor.








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