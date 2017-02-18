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çocuklarda horlama tedavisi

ÇOCUKLARDA HORLAMA TEDAVİSİ

Ento KBB Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çerçi, "Öncelikle ilaç tedavisi ile geniz eti ve bademciklerin küçültülmesi denenmeli, ancak çocuk rahatlamamışsa ameliyat ile geniz eti gerekirse bademcikleri de alınmalıdır.

Tarih : 18 Şubat 2017, 09:19
Puan Ver : Çocuklarda Horlama Tedavisi(5/10)3


Ento KBB Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çerçi, "Öncelikle ilaç tedavisi ile geniz eti ve bademciklerin küçültülmesi denenmeli, ancak çocuk rahatlamamışsa ameliyat ile geniz eti gerekirse bademcikleri de alınmalıdır. Çocuğun diş ve çene yapısı değerlendirilerek, ortodonti tedavi yönünden irdelenmelidir." ifadeleri kullanıldı.



Çerçi, çocuklardaki horlama problemine ilişkin yaptığı açıklamada, uyku sırasında burun, boğaz ve genizdeki tıkanıklıkların çocuklarda geceleri ağzı açık uyuma ve horlamaya neden olduğunu belirterek, "Bademcik ve geniz etinin aşırı büyüklüğü çocuklarda horlamanın en önemli nedenidir. Burun kemiği eğriliği ya da burun polibine bağlı burun tıkanıklığı, alerji, reflü, şişmanlık diğer sebeplerdir." ifadelerini kullandı.



Öncelikle horlamaya yol açan nedenin bulunması ve tedavinin ona göre planlanması gerektiğini ifade eden Çerçi, çocukların önemli bir kısmında uykuda solunum bozukluğundan büyümüş bademcikler ve geniz etinin sorumlu olduğunu kaydetti.



 



kaynak:haberler








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