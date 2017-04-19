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çocuklarda gelişim geriliğine neden oluyor!

ÇOCUKLARDA GELİŞİM GERİLİĞİNE NEDEN OLUYOR!

Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Murat Koç, çocuklarda görülen orta kulaktaki enfeksiyonlarının özellikle işitme ve konuşma becerisini etkileyerek öğrenme ve gelişim geriliğine neden olabileceğini söyledi.

Tarih : 19 Nisan 2017, 15:32
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ANİDEN ORTAYA ÇIKIP İLTİHABA NEDEN OLUYOR



Akut solunum yolu enfeksiyonları (ASYE), insan vücudunda burun ile akciğer arasındaki solunum sistemi organlarında aniden ortaya çıkarak, geçici iltihaba neden olduğunu belirten Op. Dr. Murat Koç, "Bu problem, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları olarak ikiye ayrılmaktadır. Alt solunum yolları olarak kabul edilen gırtlağın altındaki bölgede; krupsendromları, akut bronşiyolit, akut bronşit ve zatürreye bağlı enfeksiyonlar görülmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına (ÜSYE) ise yüzde 80 oranında virüsler neden olmaktadır. Soğuk algınlığı, nezle, bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, bronşit ve zatürreye yol açan olan bu enfeksiyonlar, en çok bağışıklık sistemi düşük olan çocukları etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda okul öncesi dönemdeki her çocuğun yılda 5-8 kez bu enfeksiyonlar nedeniyle doktora götürüldüğü belirlenmiştir" dedi.



KREŞ VE OKULLARDA BULUŞMA RİSKİ YÜKSEK



Çocukların topluca uzun süre bulunduğu kreş ve okullarda hastalığa neden olan bu virüslerin bulaşma riski yüksek olduğunu söyleyen Op. Dr. Murat Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Eylül ve Nisan ayları arasında görülen soğuk algınlığına 200'den fazla virüsün neden olduğu belirlenmiştir. Bu virüsler, üst solunum yoluna genellikle ikincil olarak yerleşirler ve sinüzit, orta kulak iltihabı, lenf bezi iltihabı ve zatürreye neden olabilir. Bu virüslerin neden olduğu hastalığın en önemli belirtileri; yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürüktür. Ağır seyreden hastalık nedeniyle küçük çocuklarda solunum sıkıntısı ortaya çıkabilir. Yüksek ateş bazen 3 gün sürer ve ilk günün ardında burun akıntısı koyu bir hale gelir. 3 günden fazla devam eden ateş ise orta kulak iltihabının habercisi olabilir."



 



kaynak:sabah








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