

Türkiye'de her 10 çocuktan 3'ünde görülen diş gıcırdatmasının, pek çok hastalığın ve enfeksiyonun habercisi olduğu ortaya çıktı.







Halk arasında diş gıcırdatması olarak bilinen bruksizmin Türkiye'de her 10 çocuktan üçünde görüldüğünü ve tedavi edilmediğinde uyku bozuklukları ve dişlerde çürümeye sebep olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyda Eren, "Diş çürükleri, boğaz enfeksiyonları, barsak parazitleri, duygu durum bozuklukları gibi rahatsızlıklar çocuklarda diş gıcırdatmaya neden olabilir.







Bunların yanında çocukların günlük yaşadıkları stres ve kişisel sıkıntılar da bağlı olabilir.Diş gıcırtmasıyla beraber ağızdan su akma ve sabah kalktığında boğazda yanma varsa reflünün varlığına işarettir" dedi.