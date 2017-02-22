

Diş Hekimi Selma Kurtoğlu, çocuklarda ağız ve diş bakımının sağlanması ve diş fırçalama alışkanlıklarının kazandırılması konularında anne-babalara çok iş düştüğünü ifade etti. Kurtoğlu, çocuklarda ağız ve diş bakımına yönelik yaptığı açıklamada, "Genel anlamda çocukluk çağında uygulanan koruyucu hekimlik uygulamaları, sürecin daha az zahmetli, daha az masraflı ve daha az ağrılı olmasını sağlar. Bu nedenle 0-18 yaş diş sağlığı ağırlıklı koruyucu hekimlik olmak üzere, tedaviler başta masraflı görünse de uzun vadede masrafların azalmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.