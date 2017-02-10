

Çocukların deli gibi sosyal ağlarda aktifleştiği bu dönemde Lego'dan yeni bir proje hayata sunuldu. Çocuklara özel sosyal ağ sitesi: Lego Life



Birçok anne babanın korkulu rüyası olan ve durudurlamayan sosyal ağ bağımlılığına çocukların küçük yaşta saplandığını ve bundan büyük keyif aldıklarını biliyoruz. Elbette internette geçen zaman öncemlidir fakat bunu da fayladı hale getirebilmek bir hayli önemli. Bu yüzden Lego, Hayal gücü gelişimi açısından belki de çocuklar için en yararlı oyuncaklardan biri olmuştu ve yine çocuklar için bir proje geliştirerek, sadece çocukların kullanabileceği yeni sosyal ağı Lego Life 'ı duyurdu. 13 yaş altındakiler için tasarlanan Lego Life, temelde Instagram benzeri bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.







Dünya üzerinde 7'den 70'e bir çok hayranı olan Lego, çocukların Legolarla oluşturdukları yapıtların fotoğraflarını Lego Life uygulamasıyla paylaşmasını sağlıyor böylelikle çocukların Legoları elleriyle birleştirerek kazandıkları yaratıclık, sanal aleme de yansımış oluyor.



Fakat ortada tahmin edemeyeceğiniz bir durumun da olduğunu söyleyelim. Yapılan duyuruda uygulama içerisinde sadece Lego ürünlerinin paylaşabilineceği belirtiliyor. Halen Reddit ve Flickr gibi ortamlarda Lego paylaşımları yapıldığını söyleyelim, fakat bu ortamlar çocuklar için her zaman uygun ortamalr olmuyor. Özellikle 13 yaş altı çocuklar için bu siteler sıkıcı uğraşlara dönüşebiliyor. Bunu gören Lego, Lego Life uygulamasıyla bu duruma çözüm üreterek takdir edilesi bir iş yapıyor. Elbette kendi reklamını da yapmadan olmaz… Diğer sosyal ağlar gibi başka hesapları takip etmenize olanak sağlayan Lego Life, Lego emojileriyle yorum yapma imkanı da veriyor. Çocukların güvenliğine oldukça önem gösteren Lego, uygulamanın geliştirilme aşamasında UNICEF‘le birlikte çalışarak büyük bir güven ortamı da sağlamış oluyor.



İşin başka güzel olan kısmı da var… Biliyorsunuz çocuklar olduğundan başları birçok kötü insanla internette derde girebiliyor. Güvenlik gereği kendi isimlerini kullanamayacak olan Lego Life kullanıcıları, uygulama tarafından oluşturulan rastgele isimlere sahip olacaklar.



Ve bir başka ayrıntıyı da verecek olursak uygulamayı kullanmak isteyen çocukların, ebeveynlerinin e-posta adresleriyle Lego kimliği oluşturmaları gerektiğinin de altını çizmekte fayda var. Hem Android hem de iOS için ücretsiz olarak sunulan Lego Life, şimdilik Birleşik Krallık, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Danimarka, Avusturya ve İsviçre için kullanıma sunuldu.Umarım bu güzel uygulama tüm dünyada hayat bulacak potansiyele ulaşabilir.



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