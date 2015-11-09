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ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARA 116 YIL HAPİS


ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARA 116 YIL HAPİS
Tarih : 09 Kasım 2015, 16:12
Puan Ver : Çocuklara Cinsel İstismara 116 Yıl Hapis(8/10)8


Ergani Emniyet Müdürlüğü'ne 2008 yılında başvuran 16 yaşındaki C.A.K., yanında çalıştığı diş teknisyeni M.Y.'nin (29) kendisine ve bir çok çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Soruşturma başlatan savcılık, M.Y.'nin internet kafe ve oyun salonlarında tanıştığı çocukları laboratuvara çağırdığını ve porno film izletip, cinsel istismarda bulunduğunu tespit etti. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 9 çocuğun kimliğini tespit eden polis, diş teknisyeni M.Y.'yi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında şikayetçi C.A.K. de bazı mağdurlara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. M.Y.'nin çalıştığı diş laboratuvarında arama yapan polis, bilgisayarın internet geçmişinde 4 binden fazla çocuk pornosu kaydı tespit etti. M.Y. ve C.A.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, savcılık 2009 yılında soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede M.Y.'nin laboratuvara çağırdığı çocukları korkutarak cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, C.A.K.'nin de gelen çocuklarla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti.



İDDİANAMEDE 116'ŞAR YIL İSTENDİ



Şüphelinin dosyanın diğer şüphelisi olan mağdur C.A.K.'yi öldürmekle tehdit ederek bir çok kez cinsel istismarda bulunduğunu ifade eden savcı, M.Y.'nin diğer 9 mağdura para verme vaadi, ölümle tehdit, ailesine söylemekle tehdit yollarını kullanarak en az 42 kez cinsel istismarda bulunduğunu kaydetti. İddianamede şüpheliler M.Y. ve C.A.K.'nin 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Hüriyetten yoksun kılma' ve 'Çocuk pornosu bulundurmak' suçlarından 116'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.








Etiketler: Çocuklara  Cinsel  İstismara  116  Yıl  Hapis    haber

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