ÇOCUKLAR KENDİ OYUNLARINI YARATIYOR!
Çocukların Kodu programıyla oyun yazdığı “ Kodu Cup Türkiye”yarışması ikinci yaşını kutluyor. Bu yıl ‘Yeni Nesil Turizm' temasıyla gerçekleştirilecek yarışmaya 8-14 yaş arasındaki öğrenciler katılabiliyor.
Çocukların Kodu programıyla oyun yazdığı “ Kodu Cup Türkiye”yarışması ikinci yaşını kutluyor. Bu yıl ‘Yeni Nesil Turizm' temasıyla gerçekleştirilecek yarışmaya 8-14 yaş arasındaki öğrenciler katılabiliyor.
QNB Finansbank, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği işbirliği ile düzenlenen Kodu Cup Türkiye yarışması ikinciyaşını kutluyor. 8-14 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan ekipler bu yıl yarışmada ‘Yeni Nesil Turizm' temalı oyunlarla rekabet edecek.
Başvurular internetten yapılıyor
Yarışmaya katılan çocuklar oyunlarını, Microsoft tarafından geliştirilen ve çocuklara kodlamayı öğretmeyi amaçlayan ücretsiz oyun geliştirme aracı Kodu programı ile tasarlayacak. Yarışmaya Türkiye'de bir okulda okuyan, 8-14 yaş aralığında olan öğrenciler,3 kişilik ekiplerle katılabiliyor. Kodu Cup 2017 için yapılacak kayıtlar, geçen yıllarda olduğu gibi öğrencilerin okullarındaki bir öğretmen tarafından gerçekleştirilecek.
Yarışmaya katılacak öğrenciler ve öğretmenler, https://msdn.microsoft.com/tr-tr/koducup.aspxadresinden yarışmaya başvuru detaylarına ulaşabiliyor
Finale kalan takımlar, lider öğretmenlerine gönderilecek e-posta ile bilgilendirilecek ve facebook.com/minikparmaklargelecegiprogramliyorsayfasından da kamuoyuna duyurulacak. Finalin yapılacağı tarih ve yer de aynı sayfada ilan edilecek.
Bu yılın konusu Yeni Nesil Turizm
Başvurular arasından yapılan değerlendirme ile 8-11 yaş aralığındanbeş ve 12-14 yaş aralığından beş olmak üzere toplam 10 ekip final günü yapılacak sunumlara katılmaya hak kazanacak. Çocuklar, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte İstanbul'da yapılacak finale davet edilecek. Finalde yarışmacılar hazırladıkları oyunları jüriye anlatacaklar. Kodu Cup Türkiye 2017 yarışmasının teması “Yeni Nesil Turizm” olacak. Yeni Nesil Turizm temasında yarışmaya katılanlar “Ekoturizm”, “Tarih Turizmi” ve “Kültür Turizmi” konularında çalışabilecek.
Jüri “Başvuru Formu”, “Oyunun Senaryosu”, “Oyunun Genel Tasarımı” ve “Oyunun Oynanma Deneyimi” kriterleri doğrultusunda yapacağı değerlendirme ile önce her iki yaş grubundan da ilk üçe giren ekipleri sonra da birincileri belirleyecek. İlk üçe girenler çeşitli ödüllere sahip olurken, birinci olan ekipler de Kodu Cup'ı kucaklayacak.
Son başvuru tarihi 30 Haziran 2017 olan yarışmaya ekipleri ile katılmak isteyen öğrenciler, Kodu programını ücretsiz olarak www.kodugamelab.comsitesinden indirilebilir ve kurulum detaylarını https://www.acikakademi.com/portal/egitimler/kodu.aspxweb sayfasındaki “Kodu Oyun Laboratuvarı” videosunun altında ayrıntılı olarak öğrenebilir.
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